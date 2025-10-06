HBO Max scumpește puternic prețurile abonamentelor în România

Clienții platformei HBO Max vor trebui să plătească în plus începând cu următoarea factură.

„La următoarea dată de facturare, la sau după 12 noiembrie 2025, prețul abonamentului HBO Max va crește. Dacă aveți un plan lunar, prețul abonamentului HBO Max se va modifica de la 34,99 lei/lună la 45,49 lei/lună. Dacă aveți un plan anual, prețul abonamentului HBO Max se va modifica de 349,90 lei/an la 454,99 lei/an”, se arată în mesajul transmis de platformă abonaților.

Așadar, prețul unar crește cu circa 30%, adică 10.5 lei (2 euro), în timp ce abonamentul anual crește cu 105 lei, adică echivalentul a circa 20 de euro.