Hellas Direct lansează FlexiPay: asigurări auto fără împrumut, soluția pentru protejarea consumatorilor de costurile ridicate ale creditelor

Hellas Direct introduce FlexiPay, primul sistem pentru asigurări auto fără credit, fără împrumut și cu o rată de aprobare de 100%. Soluția se adresează uneia dintre cele mai mari probleme ale șoferilor români: costul ridicat al asigurării.

Deja activă în România de peste doi ani, Hellas Direct a construit o prezență locală solidă, cu peste 180 de parteneriate cu brokeri și investiții consistente în infrastructură digitală. FlexiPay consolidează misiunea companiei de a aduce transparență, corectitudine și empatie în domeniul asigurărilor, reușind să transforme asigurarea auto dintr-o obligație într-un serviciu accesibil și prietenos.

„FlexiPay înseamnă corectitudine”, spune Alexis Pantazis, Cofondator și Director Executiv Hellas Direct. „Oamenii vor să respecte legea și să rămână asigurați. Au nevoie doar de o soluție care nu îi împovărează cu datorii.” Cofondatorul și Directorul Executiv Emilios Markou subliniază că obiectivul Hellas Direct este reconstruirea încrederii prin transparență și accesibilitate.

Dobânzile la cardurile de credit depășesc frecvent 25%, iar împrumuturile nebancare trec de 36%. Pentru multe familii, plata integrală a asigurării auto reprezintă o presiune financiară semnificativă. FlexiPay permite achitarea primei în 12 tranșe lunare, folosind doar un card de debit.

FlexiPay include:

12 tranșe lunare





Aprobare instantă 100%





Zero împrumuturi, zero birocrație și zero drumuri la bancă

Întregul sistem FlexiPay se aliniază cu filosofia Hellas Direct: servicii simple, comunicare clară și protecție reală pentru consumatori.

Mai multe informații despre Hellas Direct pe: https://www.hellasdirect.ro/asigurare-auto/flexipay-asigurare-auto-in-transe-lunare

