Hidrologii anunță risc de inundaţii pe râuri din opt judeţe, până duminică la miezul nopţii

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis duminică mai multe atenţionări cod portocaliu de inundaţii, valabile până duminică la miezul nopţii, în bazine hidrografice din opt judeţe.

Conform prognozei de specialitate, duminică, până la ora 24:00, se vor semnala scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte severe de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri, cu posibile depăşiri ale cotelor de inundaţie, pe râurile mici din bazinele hidrografice: Buzău – bazin amonte Acumularea Siriu şi afluenţii aferenţi sectorului aval Acumularea Siriu – amonte S.H. Baniţa, judeţele: Braşov, Covasna, Buzău şi Prahova.

Potrivit INHGA, fenomenele hidrologice periculoase se pot produce cu probabilitate şi intensitate mai mare pe unele râuri din bazinul hidrografic Bâsca.

Tot duminică, urmare a precipitaţiilor înregistrate în ultimele ore, precum și a celor prognozate, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte severe de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri cu posibile depăşiri ale cotelor de inundaţie pe râurile mici din bazinele hidrografice: afluenţii Oltului aferenţi sectorului aval S.H. Sâncrăieni – amonte S.H. Feldioara, judeţele: Harghita, Covasna şi Braşov.

În acelaşi interval, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte severe de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri cu posibile depăşiri ale cotelor de inundaţie pe râurile din bazinele hidrografice: Râul Târgului – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, Dâmboviţa – bazin amonte S.H. Bădeni, judeţul Argeş.

Potrivit hidrologilor, fenomenele se pot produce cu probabilitate şi intensitate mai mare pe unele râuri mici din bazinul hidrografic Dâmboviţa (bazin amonte S.H. Bădeni).

De asemenea, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte severe de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri cu posibile depăşiri ale cotelor de inundaţie pe râurile din bazinele hidrografice: Suceava – bazin amonte S.H. Iţcani, Moldoviţa (afluent al râului Moldova), judeţul Suceava.

Fenomenele se pot produce cu probabilitate şi intensitate mai mare pe unele râuri mici din bazinele hidrografice Putna şi Suceviţa (afluenţi ai râului Suceava).

Tot până la ora 24:00, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte severe de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri cu posibile depăşiri ale cotelor de inundaţie pe râurile din bazinul hidrografic Lotru, judeţul Vâlcea.

Fenomenele se pot produce cu probabilitate şi intensitate mai mare pe unele râuri mici din bazinul hidrografic Lotru (bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu).