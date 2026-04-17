Hisense lansează gama RGB MiniLED 2026 la sediul FIFA și își extinde parteneriatul strategic pentru Cupa Mondială 2026

Hisense își consolidează parteneriatul strategic cu FIFA prin lansarea gamei RGB MiniLED 2026 și prin rolul de Furnizor Oficial de televizoare pentru sistemul VAR la FIFA World Cup 2026™.

Hisense, unul dintre liderii globali în domeniul electronicelor de larg consum și al electrocasnicelor, a prezentat noua gamă de televizoare RGB MiniLED 2026 la Home of FIFA din Zürich. Evenimentul evidențiază atât progresele tehnologice ale companiei în domeniul afișajelor, cât și consolidarea parteneriatului strategic cu FIFA înaintea FIFA World Cup 2026™.

Lansarea organizată la sediul FIFA reflectă relația de lungă durată dintre cele două organizații, construită pe încredere, colaborare și inovație. Evenimentul a reunit reprezentanți ai industriei tehnologice și ai fotbalului, subliniind rolul tehnologiei în transformarea experienței sportive.

Noua gamă RGB MiniLED 2026, lansată sub tema „See the unseen game in colour”, marchează un pas important în strategia premium a Hisense. În calitate de inițiator al tehnologiei RGB MiniLED, compania își consolidează poziția pe segmentul televizoarelor de înaltă performanță.

Televizoarele din această gamă oferă îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește acuratețea culorilor, controlul luminozității și redarea detaliilor. Procesorul Hi-View AI Engine RGB optimizează în timp real imaginea și mișcarea, asigurând o claritate ridicată, inclusiv în cazul conținutului sportiv cu acțiune rapidă.

Modelele vor fi disponibile în dimensiuni între 55 și 116 inch și includ noile serii UR8S și UR9S, alături de seria flagship UX. Iar panoul Anti-Reflection și Glare-Free permite vizionarea confortabilă în diferite condiții de iluminare.

În cadrul evenimentului, a fost anunțat și faptul că Hisense va fi Furnizor Oficial de Televizoare pentru revizuirea VAR la FIFA World Cup 2026™, consolidând rolul tehnologiei în sprijinirea arbitrajului. Nick Brown, FIFA Director Commercial Partnerships, a evidențiat impactul pozitiv pe care aplicabilitatea RGB îl are asupra experienței fanilor și oficialilor.

Hisense sponsorizează FIFA World Cup™ pentru a treia oară consecutiv, după edițiile din Rusia și Qatar. Dar turneul din 2026, găzduit de Canada, Mexic și Statele Unite, va fi cel mai amplu din istoria competiției.

Parteneriatul dintre Hisense și FIFA a început în 2017 și a inclus și prima ediție a FIFA Club World Cup™ în format cu 32 de echipe. Strategia de parteneriat reflectă transformarea afacerilor internaționale ale Grupului Hisense, unde aproape 90% din veniturile externe provin în prezent din portofoliul de branduri proprii.

Articol susținut de Hisense