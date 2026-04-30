Hisense primește certificarea Eurovent pentru soluții HVAC

Hisense, furnizor global de soluții de încălzire, ventilație și aer condiționat (HVAC) pentru spații rezidențiale, comerciale și industriale, anunță obținerea certificării Eurovent pentru aparatele de aer condiționat din categoria AC1. Această recunoaștere globală confirmă angajamentul constant al companiei pentru excelență tehnologică și calitate în industria HVAC.

Compania asigură de mult timp conformitatea cu standardele Eurovent pentru aparatele de aer condiționat comerciale cu puteri cuprinse între 12 kW și 50 kW (12 kW < AC2 < 50 kW). Și pe baza acestei fundații solide, Hisense a obținut acum certificarea și pentru aparatele de aer condiționat de tip split cu puteri de până la și inclusiv 12 kW (AC1 ≤ 12 kW), completând astfel portofoliul de soluții verificate pentru utilizare rezidențială și comercială.

Certificarea Eurovent reprezintă unul dintre cele mai relevante standarde de calitate la nivel global în domeniul HVAC, confirmând că produsele respectă cele mai înalte cerințe de eficiență energetică, fiabilitate și sustenabilitate. Certificarea ambelor categorii, AC1 și AC2, consolidează poziția Hisense ca producător inovator și partener de încredere pe piața europeană.

„Suntem onorați să primim certificarea Eurovent pentru aparatele noastre de aer condiționat split din categoria AC1”, a declarat Sorin Dorobanțu, Director Vânzări HVAC România. „Această realizare reflectă dedicarea noastră continuă de a oferi soluții HVAC fiabile, eficiente energetic și inovatoare, adaptate nevoilor pieței europene.”

Procesul de certificare implică testări independente și o validare riguroasă a performanțelor, iar includerea categoriei AC1, alături de categoria AC2 deja certificată, evidențiază investițiile continue ale companiei în calitate, excelență inginerească și dezvoltarea produselor.

Hisense dorește să evidențieze că acest premiu nu face decât să întărească angajamentul său de a furniza produse și servicii care respectă și depășesc standardele industriei.

