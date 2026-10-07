Hollywood are oficial un nou gigant după cea mai mare tranzacție din secolul XXI

Paramount Skydance a finalizat marți seara cumpărarea Warner Bros Discovery în urma unei tranzacții în valoare de 110 miliarde de dolari care a creat un gigant al Hollywood ce l-a făcut pe miliardarul David Ellison șeful uneia dintre cele mai mari companii de divertisment și știri din lume, transmite Reuters.

Tranzacția reunește studiourile din spatele francizelor „Mission: Impossible”, „Harry Potter” și DC Studios, alături de importante rețele de televiziune și platforme de streaming precum CBS, CNN, Paramount+ și HBO Max – formând o companie de divertisment de amploare, care acoperă cinematografia, televiziunea și știrile.

Achiziția reprezintă o oportunitate „de a construi compania de media și divertisment a următoarei generații, susținută de creativitate și tehnologie”, a declarat Ellison într-un memorandum adresat marți angajaților, în care și-a prezentat viziunea.

David Ellison, fiul miliardarului Larry Ellison, fondatorul Oracle, anunțase încă de săptămâna trecută că noua companie nu va purta nici numele Paramount, nici al Warner Bros. În schimb, noul gigant al Hollywood se va numi Skydance, după compania pe care el a fondat-o în 2006.

Un gigant al divertismentului controlat de un miliardar

Skydance și-a schimbat numele în Paramount Skydance în 2025, după o fuziune în care a „înghițit” practic compania din spatele legendarului studio Paramount Pictures. Ellison a păstrat controlul asupra noii companii, pentru care și-a asumat atât funcția de director general (CEO), cât și de președinte al Consiliului de Administrație.

El va păstra cele două funcții și în noua companie rezultată după fuzionarea cu Warner Bros Discovery, însă o va împărți pe cea de CEO cu Ynon Kreiz, fostul șef al producătorului de jucării Mattel. Cu alte cuvinte, Skydance va avea doi directori generali, o structură mai puțin obișnuită pentru o companie americană.

Netflix are de asemenea doi directori generali, unul responsabil de conținut (filme, seriale etc.) și un altul responsabil de marketing și aspectele financiare. La Skydance nu e deocamdată clar cum își vor împărți Ellison și Kreiz responsabilitățile.

Miliardarul a declarat săptămâna trecută că numele Skydance a fost ales pentru a păstra identitățile distincte ale studiourilor Paramount și Warner Bros, în loc să le reunească sub un nou brand.

Analiștii de pe Wall Street au afirmat însă că numele subliniază amploarea controlului exercitat de Ellison, evidențiind faptul că unele dintre cele mai emblematice branduri de la Hollywood îi sunt acum subordonate și că acesta dispune de o platformă de pe care își poate impune strategia și cultura organizațională.

David Ellison, CEO-ul Skydance, FOTO: Image Press Agency / Sipa USA / Profimedia

Compania promite că va cheltui minim 30 de miliarde pe an pe filme și seriale

Ellison a scris în noul său mesaj către angajați că obiectivul achiziției nu a fost doar creșterea companiei, ci „să îi înfruntăm pe cei mai mari jucători din industria noastră”.

Acțiunile companiei rezultate în urma fuziunii au fost transferate marți de la Bursa Nasdaq la Bursa din New York, unde vor fi tranzacționate sub simbolul bursier „SKYD”.

Analiștii estimează că noua companie va avea datorii de aproximativ 80 de miliarde de dolari, ceea ce îl va pune pe Ellison sub presiunea de a dezvolta segmentul de streaming, de a păstra fluxul de numerar generat de rețelele de televiziune prin cablu și de a îmbunătăți performanța filmelor lansate în cinematografe. Ellison s-a angajat să cheltuiască anual cel puțin 30 de miliarde de dolari pentru conținut.

Tranzacția are loc într-un moment în care Hollywood-ul se confruntă cu scăderea numărului de abonamente la televiziunea prin cablu, costurile ridicate ale competiției pentru publicul serviciilor de streaming și presiunea constantă exercitată de sindicate în ceea ce privește locurile de muncă și drepturile lucrătorilor din domeniul creației.

Fonduri de investiții din Orientul Mijlociu dețin peste o treime din Skydance

Noua companie va fi controlată de David Ellison și tatăl său, Larry Ellison, alături de Gerry Cardinale, fondator și managing partner al RedBird Capital Partners.

Larry Ellison a garantat personal, din capital propriu, 46,7 miliarde de dolari din finanțarea necesară pentru preluarea WBD.

În plus, Paramount a obținut angajamente în valoare de aproximativ 24 de miliarde de dolari din partea fondurilor suverane de investiții ale Arabiei Saudite, Qatarului și Emiratelor Arabe Unite.

Cele trei fonduri din Orientul Mijlociu vor deține 38,5% din compania combinată Paramount-Warner Bros Discovery.

Tranzacția de 110 miliarde de dolari este a doua cea mai mare din istoria industriei media din SUA și cea mai mare din acest secol. Singura mai mare a fost fuziunea dintre AOL și Time Warner în 2000, estimată la 160-180 de miliarde la momentul anunțului.

Fuziunea respectivă a devenit însă una dintre cele mai cunoscute dezastre corporative din istoria americană. „AOL Time Warner” s-a destrămat ulterior, iar activele Warner au ajuns în cele din urmă din nou la vânzare.