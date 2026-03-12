Holograf a anunțat când și unde își pot lua rămas bun fanii de la basistul Iulian Vrabete. Ce se întâmplă cu concertele programate

Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu muzicianului Iulian Vrabete o pot face vineri și sâmbătă, a anunțat formația. Basistul formației Holograf s-a stins din viață joi, la vârsta de 70 de ani.

Sicriul cu trupul neînsuflețit al artistului va fi depus la Sala Palatului unde fanii își pot lua adio între orele 14:00 și 20:00.

Sâmbătă dimineață, între orele 09:00 și 11:00, ceremonia va continua la Crematoriul Vitan Bârzești (Str. Iuliu Hațieganu nr. 1).

La Sala Palatului, accesul publicului se va face prin intrarea artiștilor, situată pe laterala din dreapta a clădirii, pe strada Valter Mărăcineanu.

„Ne ajută mult să simțim cât de mulți oameni l-au iubit și l-au respectat pe Mugurel”, au transmis colegii săi din Holograf.

Ce se întâmplă cu concertele programate

Trupa a anunțat că spectacolele programate în perioada următoare vor avea loc conform programului anunțat: Arad (13 martie), Reșița (14 martie), Timișoara (15 martie) și București, la Sala Palatului (17 martie).

„Nu va fi ușor, dar simțim că avem datoria morală de a respecta dorința și credința lui Mugurel că «The show must go on»”, au mai transmis membrii formației.

Holograf le-a mulțumit fanilor pentru mesajele de susținere primite după anunțul morții lui Iulian Vrabete.