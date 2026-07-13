HONOR Magic V6: productivitate, autonomie și AI într-un design ultra-subțire

Ritmul de zi cu zi a devenit tot mai alert, iar tehnologia pe care o alegem trebuie să țină pasul cu el. Agendele tot mai încărcate, întâlnirile care se succed una după alta și nevoia de a fi mereu conectați au transformat autonomia bateriei și mobilitatea reală în resurse la fel de prețioase ca timpul însuși. Tot mai mulți oameni își doresc un singur dispozitiv care să țină loc de birou, de agendă și de partener de sănătate, oriunde s-ar afla.

Răspunsul HONOR la această nevoie este noua generație de dispozitive inteligente: smartphone-ul pliabil HONOR Magic V6 și smartwatch-ul HONOR Watch 6, care marchează un nou pas în dezvoltarea ecosistemului HONOR.

HONOR Magic V6 redefinește ideea de birou mobil. Ecranul interior de 7,95 inci oferă spațiul necesar pentru multitasking, documente, videoconferințe sau editare foto, în timp ce ecranul exterior de 6,52 inci păstrează confortul utilizării unui smartphone clasic. Totul într-un dispozitiv cu o grosime de doar 9 mm în format pliat. Balamaua HONOR Super Steel Hinge și certificările IP68 și IP69 completează profilul unui dispozitiv construit pentru zile lungi și agende încărcate.

În paralel, HONOR Watch 6 preia rolul de partener zilnic pentru sănătate. Sistemul HONOR IntelliSense monitorizează în timp real ritmul cardiac, nivelul de oxigen din sânge, calitatea somnului și tendințele tensiunii arteriale, iar funcția Quick Health Scan oferă, în câteva secunde, o imagine de ansamblu asupra stării fizice de dimineață. Pentru cei activi, cele peste 120 de moduri sportive acoperă atât antrenamentele de zi cu zi, cât și sporturile de performanță, de la trail running la badminton și fotbal.

Împreună, HONOR Magic V6 și HONOR Watch 6 creează o experiență conectată. Notificările, apelurile și informațiile importante sunt mereu la îndemână, iar combinația dintre autonomia extinsă a smartwatch-ului și capabilitățile AI ale smartphone-ului îi ajută pe utilizatori să își gestioneze mai ușor activitățile de zi cu zi.

HONOR Magic V6 și HONOR Watch 6 au fost lansate oficial pe piața din România în cadrul unui eveniment desfășurat la Art Safari din București, sub conceptul Art Calls, acolo unde arta și tehnologia s-au întâlnit pe aceeași scenă.

„Astăzi, utilizatorii nu mai caută doar dispozitive performante, ci experiențe care funcționează simplu și intuitiv. Prin HONOR Magic V6 și HONOR Watch 6 facem încă un pas în direcția unui ecosistem inteligent, construit în jurul nevoilor reale ale oamenilor”, a declarat Kerr Cheng, Country Manager HONOR România.

Patru instalații curatoriate au tradus, fiecare, un atribut central al noilor produse într-o experiență vizuală. The Art of Reliability, prin instalația semnată de artista Catrinel Săbăgiac, a explorat fiabilitatea ecranului și rezistența la zgârieturi a HONOR Magic V6. The Art of Productivity a pus în scenă balamaua Super Steel Hinge și capacitatea de multitasking a telefonului. The Art of Freedom, prezentată alături de Theo Rose, a fost dedicată autonomiei extinse a bateriei. Iar The Art of Movement, alături de Andrei Roșu, a adus în prim-plan HONOR Watch 6 și rolul lui în stilul de viață activ.

HONOR Magic V6 este disponibil în România în variantele Black și Red, la prețul recomandat de 11.499 lei, iar HONOR Watch 6 este disponibil în variantele Twilight Brown și Shadow Black, la 1.199 lei, respectiv 1.099 lei.

În perioada de lansare, utilizatorii beneficiază de o reducere de până la 1.500 lei pentru Magic V6 și de până la 200 lei pentru Watch 6, prin partenerii oficiali HONOR, precum și de HONOR Care+ Screen Protection*, care acoperă, timp de 12 luni, o reparație gratuită a ecranului interior și una a ecranului exterior în cazul deteriorărilor accidentale. Utilizatorii eligibili beneficiază și de trei luni de acces gratuit la Google AI Pro**, care include Gemini Advanced și 5 TB spațiu de stocare în cloud.

Detalii complete pe honor.com/ro.

*HONOR Care+ Screen Protection este un plan exclusiv de protecție extinsă care acoperă, pentru o perioadă de 12 luni, o reparație gratuită a ecranului interior și o reparație gratuită a ecranului exterior, în cazul deteriorărilor accidentale. Serviciul este oferit gratuit de către HONOR România pentru dispozitivele achiziționate local și se activează automat după prima pornire a telefonului și conectarea acestuia la rețea. Pentru mai multe detalii, accesați: https://www.honor.com/ro/support/screen-protection/

** Google AI Pro, care include Gemini Advanced și 5 TB spațiu de stocare în cloud, este oferit gratuit timp de trei luni de la momentul activării și oferă funcții precum generarea de videoclipuri cu Veo 3.1, crearea de imagini cu Nano Banana Pro, instrumentul de producție video Flow și asistentul de cercetare NotebookLM.

Articol susținut de HONOR