Demisie din AUR. „Nu suntem animați de aceleași valori”

Avocata Silvia Uscov a anunțat în noaptea de duminică spre luni, pe pagina ei de Facebook, că a demisionat din AUR. Uscov este cea care a apărut lângă George Simion în fața camerelor TV, după întâlnirea cu Adrian Veștea la sediul AUR. Atunci a vorbit doar Simion. Acesta a spus că vrea ca și președintele Dan să admită că AUR nu e extremist.

Silvia Uscov este avocata care a contestat, la finalul anului trecut, la Curtea de Apel Bucureşti, numirile a doi judecători CCR. Recent, Uscov a criticat deschis ideea AUR de a declanșa alegeri anticipate, în contextul blocajului politic, pe care a numit-o „varianta nucleară”.

George Simion și avocata Silvia Uscov în seara de dinainte de votarea Guvernului Veștea în Parlament. 22 iunie 2026. Inquam Photos / Codrin Unici

„Îmi anunț public demisia din partidul AUR. Am intrat în acest partid cu bună credință, pentru a lupta pentru democrație, apărarea drepturilor și libertăților fundamentale și a interesului național”, a anunțat avocata, pe pagina ei de Facebook.

Uscov și-a motivat decizia pe motiv că „nu suntem animați de aceleași valori”.

„Din păcate, am descoperit că nu suntem animați de aceleași valori, deși port respect pentru câteva persoane deosebite din acest partid, și la care m-am gândit atunci când am revenit după prima tentativă de a ieși din partid pe data de 1 martie 2026. Dumnezeu să binecuvânteze România”, a încheiat avocata.