Hotnews își face public bugetul. Câți bani a primit în 2024 și 2025 pentru publicitate politică și de la ce partide

În 2025, HotNews.ro a înregistrat venituri totale de 3.512.000 euro. Dintre aceștia, 285.000 reprezintă publicitate pentru partidele politice, pe care HotNews o marchează întotdeauna transparent, ca orice altă publicitate.

Luni, HotNews a lansat Hotnews Premium, un proiect bazat pe conținutul plătit. În același timp, Hotnews a construit pe site o secțiune amplă și detaliată. În semn de transparență față de public, sunt detaliați acționarii, rezultatele financiare, banii încasați din publicitatea politică și structura de conducere a companie.

Potrivit datelor afișate în secțiunea Despre noi/ZYX Publishing Group, în 2025 HotNews.ro a înregistrat venituri totale de 3.512.000 euro, dintre care:

94% (3.297.000 euro) sunt din publicitate

4% (130.000 euro) din drepturi conexe în temeiul legilor (licențiere/ copyrights)

2% (85.000 euro) din granturi

HotNews a înregistrat o marjă de profit EBITDA consolidat de circa 17%.

Câți bani au venit de la partidele politice în 2025

Din cei 3.5 milioane de euro, 285.535 de euro au reprezentat bani proveniți de la partide și candidații la alegerile prezidențiale pentru publicitate politică. Adică 8.13%.

AUR – 12.000 euro

Candidatul Nicușor Dan – 20.000 euro

PSD – 224.068 euro

USR – 29.467 euro

În 2025, Hotnews nu a încasat bani de la PNL și de la Partidul Forța Dreptei.

Câți bani au venit de la partidele politice în 2024

Alianța PSD-PNL – 36.418 de euro

Partidul Forța Dreptei – 12.934 euro

PNL – 179.000 euro

PSD – 191.500 euro

USR – 111.251 euro

În total, în 2024 au fost 531.103 euro de la partide pentru publicitate politică.

În plus, Hotnews prezintă și veniturile de publicitate cumulate la HotNews din diferite surse de bugete publice naționale și europene:

2024 – 43.757 euro

2025 – 11.146 euro

Hotnews nu acceptă și nu publică publicitate nemarcată.

Hotnews nu acceptă și nu publică publicitate nemarcată.