HotNews, patru nominalizări la Premiile Superscrieri 2026, cu serii de materiale despre diaspora românească, muncitorii srilankezi și un interviu inedit

Cea de-a 15-a ediție a Galei Premiilor Superscrieri va avea loc în luna mai. Până pe 15 mai, cititorii sunt invitați să voteze Superscrierea Cititorilor.

HotNews are patru nomilizări la ediția din acest an a Premiilor Superscrieri organizate de Fundația Friends for Friends (FFFF). Lansate în 2011 la inițiativa omului de publicitate Sorin Trâncă, premiile răsplătesc an de an jurnalismul de calitate din România.

Nominalizările primite de HotNews la Premiile Superscrieri 2026:

Elena Stancu, Cosmin Bumbuț (Teleleu & HotNews) – Căldărar în Corcova, zugrav la Bruxelles, secțiunea Feature writing

Elena Stancu, Cosmin Bumbuț (Teleleu & HotNews) cu proiectul Plecat, la categoria Jurnalism tematic

Căldărar în Corcova, zugrav la Bruxelles – partea I

O doctoriță româncă inovează la unul dintre cele mai prestigioase centre oncologice din Franța

„Acum are loc o transformare a societății în haite”

Iulia Hau – categoria Jurnalism tematic, cu seria dedicată muncitorilor srilankezi

„Nu l-am bătut, am avut o discuție mai aprinsă”. Ce a pățit un srilankez care muncește în România ca să nu-și piardă terenul cu orez și banane de acasă

REPORTAJ Cum au ajuns să călătorească DJ-ii srilankezi constant între Italia și România pentru petreceri underground ale comunității lor. ”Au început și românii să danseze”

Laurențiu Ungureanu, Adi Iacob, Ovidiu Popica, Gabriel Bejan, Ștefania Gheorghe; cameramani: Iosif Popescu, Vlad Cojocaru, Raluca Mihai (HotNews) – categoria Inovație cu proiectul Ciucu față în față cu 12 studenți. Cum a încercat candidatul PNL să convingă tinerii din Bucureşti.

Câteva dintre câștigătoarele HotNews la edițiile recente

Anul trecut, jurnalistele Ștefania Gheorghe și Alexandra Nistor (HotNews) au fost câștigătoarele categoriei “Debut jurnalistic”, iar în 2023, la aceeași categorie, câștigătoare a fost Andra Mureșan (pe atunci la HotNews).

Lista completă a nominalizărilor la Premiile Superscrieri 2026 poate fi văzută aici.