Huawei prezintă LUTERRA® S2, sistemul care redefinește energia rezidențială prin trei inovații esențiale

Huawei a anunțat lansarea HUAWEI LUTERRA S2, un sistem energetic rezidențial all-in-one care integrează un invertor hibrid, stocare și management energetic bazat pe inteligență artificială (IA) într-o singură unitate stivuibilă. Conceput pentru o instalare facilă, LUTERRA S2 poate fi montat și pus în funcțiune în doar câteva minute. Disponibil în configurații monofazate (3–10 kW) și trifazate (5–20 kW), LUTERRA S2 este primul sistem energetic rezidențial all-in-one din industrie construit pe arhitectura proprietară full-SiC (carbură de siliciu) a Huawei, oferind eficiență, densitate de putere și fiabilitate excepționale.

„Suntem încântați să lansăm HUAWEI LUTERRA S2, sistemul nostru energetic rezidențial all-in-one de nouă generație”, a declarat Steve Zhang, președintele diviziei Huawei Distributed PV & BESS. „Prin combinarea arhitecturii full-SiC, a managementului energetic bazat pe IA și a unui nivel de siguranță de top în industrie, LUTERRA S2 a fost conceput să fie mai compact, mai ușor, mai silențios, mai sigur, mai inteligent și mai puternic ca niciodată.”

Pe măsură ce energia solară, stocarea energiei, încărcarea vehiculelor electrice și managementul energetic al locuinței converg tot mai mult, proprietarii de locuințe caută soluții care să ofere nu doar putere și capacitate, ci și mai multă inteligență, eficiență și siguranță.

Pentru a răspunde acestor nevoi în continuă evoluție, Huawei lansează HUAWEI LUTERRA S2, un sistem energetic rezidențial de referință, construit pe trei piloni definitorii: Experiență completă, Inteligență supremă și Siguranță deplină.

Experiență completă: de la tehnologia de bază la experiența de zi cu zi

LUTERRA S2 îmbină densitatea mare de putere cu un design compact, oferind o putere de clasa 20 kW într-un format elegant. Datorită arhitecturii proprietare full-SiC și topologiei ANPC (Active Neutral Point Clamped – punct neutru cu fixare activă), sistemul atinge o eficiență de până la 99%. Optimizatoarele de energie integrate permit obținerea a până la 5,0 MWh/kWh de energie utilizabilă pe durata de viață și o durată de viață de proiectare de peste 15 ani.

Dincolo de performanța tehnică, LUTERRA S2 este conceput să se integreze firesc în locuințele moderne. Designul său inspirat din artă, hardware-ul distins cu premiul Red Dot, aplicația App 3.0 și lumina de semnalizare inteligentă cu efect de „respirație” creează o îmbinare armonioasă între tehnologie și stil de viață.

Este primul sistem de clasa 20 kW din industrie cu răcire complet naturală, care elimină necesitatea ventilatoarelor externe și menține zgomotul de funcționare sub 29 dB.

sursa foto: Huawei

Inteligență supremă: de la automatizare la luarea activă a deciziilor

Prin platforma AI Energy Management 2.0 (management energetic cu IA, versiunea 2.0), LUTERRA S2 aduce inteligența artificială în planificarea, operarea și optimizarea valorii energiei.

Prin integrarea prognozelor meteo, a prețurilor la energie electrică, a consumului gospodăriei și a stării sistemului energetic, platforma coordonează în mod inteligent sistemele fotovoltaice, stocarea energiei, încărcarea vehiculelor electrice, pompele de căldură și centralele electrice virtuale (VPP). Această coordonare maximizează valoarea fiecărui kilowatt-oră produs, stocat și consumat.

Pentru proprietarii de locuințe, asistentul IA transformă gestionarea complexă a energiei în interacțiuni conversaționale simple, permițându-le utilizatorilor să ia decizii energetice informate cu ușurință. Pentru instalatori, modelarea 3D bazată pe IA simplifică planificarea și proiectarea prin identificarea structurilor acoperișurilor și a mediilor de instalare. Diagnosticarea bazată pe IA și asistența de la distanță sporesc, de asemenea, eficiența operării și mentenanței.

Siguranță deplină: de la protecția la nivel de celulă la siguranța end-to-end

Siguranța este integrată în fiecare strat al LUTERRA S2, de la celulele bateriei până la funcționarea la nivel de sistem.

Fiecare celulă a bateriei dispune de o structură independentă de izolare protectoare, susținută de componente de siguranță dezvoltate de Huawei și de un design de limitare a propagării la nivel local, pentru a ajuta la controlul riscurilor termice. Un design inteligent al canalului de evacuare a fumului permite eliberarea direcționată a presiunii, evacuarea fumului și răcirea, în timp ce detecția continuă a temperaturii la bornele de curent alternativ (CA) și curent continuu (CC) asigură detectarea proactivă și protecția conexiunilor critice.

LUTERRA S2 a fost validat în raport cu cerințele relevante ale Regulamentului UE privind bateriile și respectă standardele internaționale esențiale, inclusiv IEC 63027 pentru protecția la arc electric (AFCI). A fost, de asemenea, supus testelor de siguranță TÜV Rheinland, inclusiv un test de ardere necontrolată termică (thermal runaway) la nivel de celulă, un test de foc de 20 de minute la 1.000 °C și un test de explozie cu 20% hidrogen, precum și validării UL 9540A. LUTERRA S2 a primit certificarea Safety Mark de cel mai înalt nivel din partea TÜV Rheinland, susținută de primul design din industrie cu izolare termică la nivel de celulă, de designul de evacuare a gazelor (ventilare de siguranță) și de protecția la supratemperatură a bornelor pe întregul traseu de conexiune.

Lideri în dezvoltarea soluțiilor energetice pentru locuințe

Mai mult decât un sistem de stocare a energiei, LUTERRA S2 conectează tehnologia inteligentă, o calitate sporită a vieții și un mod de viață sustenabil. Huawei stabilește un nou standard pentru sistemele energetice rezidențiale de nouă generație și accelerează tranziția către un viitor mai inteligent și mai sustenabil.

Specificații tehnice:

Invertor Până la 3 invertoare conectate în paralel, putere maximă 60 kW (20 × 3) Baterie Până la 48 de module în paralel, capacitate maximă 336 kWh (4 × 4 × 3 × 7) Eficiență Eficiență maximă de 99% Alimentare de rezervă (backup) Timp de comutare sub 10 ms; sarcină off-grid de până la 20 kW Răcire și zgomot Răcire naturală, fără ventilatoare; sub 29 dB Domeniu de funcționare de la –25 °C la +60 °C; grad de protecție IP66; protecție anticorozivă până la clasa C5-M Conectivitate EEBUS, SG-Ready, OCPP, Modbus-TCP Certificare pentru siguranță Testare TÜV Rheinland; UL 9540A; AFCI conform IEC 63027

Pentru mai multe informații, vă invităm să accesați site-ul oficial: https://solar.huawei.com/en/products/luterra-s2-xl-xm/

Articol susținut de Huawei