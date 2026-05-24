Hubert Thuma, mesaj la aniversarea a 151 de ani a PNL: „Un lider nu e cel care strânge puterea în jurul lui”

Președintele CJ Ilfov Hubert Thuma a scris, într-un mesaj prilejuit de împlinirea a 151 de ani de la înființarea PNL, că un lider politic adevărat este cel care distribuie puterea, nu o strânge în jurul lui. Totodată, Thuma a spus PNl trebuie să redevină partidul care creează lideri, nu unul care „găzduiește funcționari”. Liderul liberalilor ilfoveni este cunoscut ca fiind unul dintre contestatarii actualului președinte al PNL, Ilie Bolojan.

După ce a evocat cele mai importante momente din istoria PNL, Hubert Thuma a menționat câteva din lecțiile trecutului care ar trebui păstrate dea actualii liberali, menționând printre acestea „demnitatea unor lideri care nu se agățau de funcții, pentru că știau că partidul e mai mare decât orice om.”

Thuma susține că PNL are nevoie de lideri care să înțeleagă provocările actuale cu care se confruntă România, care necesită „încrederea lucidă în sine” pe care au avut-o cei care au realizat Marea Unire.

„Și aici intervine întrebarea pe care orice partid trebuie să și-o pună la 151 de ani: Ce înseamnă să fii lider? Brătienii ne-au lăsat un răspuns. Un lider nu e cel care strânge puterea în jurul lui. E cel care o distribuie. Nu e cel care reduce la tăcere vocile din jur ca să se audă mai bine. E cel care le amplifică, pentru că știe că impactul lui crește din forța și vocea celorlalți. Adevărata putere, iar aici e o lecție pe care liberalismul a înțeles-o întotdeauna, nu vine din a domina, ci din a face oamenii din jurul tău mai puternici”, a scris Hubert Thuma într-o postare pe Facebook.

Referindu-se la liderii liberali care au construit România modernă, Thuma susține că au fost „oameni care au pus principiile înaintea persoanei. Care nu confundau partidul cu propria carieră. Care știau că un loc se ocupă cât trebuie, nu cât se poate. Care lăsau în urmă instituții, nu un cult al persoanei.”

Președintele CJ Ilfov a mai spune că PNL nu este o funcție, ci o direcție nenegociabilă.

„La 151 de ani, PNL nu are nevoie să se reinventeze. Are nevoie să-și amintească. Să reîncerce acel tip de leadership. Să fie din nou partidul care formează lideri, nu partidul care găzduiește funcționari. Să fie partidul care își alege propriul drum, pentru că asta înseamnă autonomie liberală”, a conchis Hubert Thuma.