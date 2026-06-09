Hugh Laurie sare în apărarea serialului „Doctor House”, criticat dintr-un motiv neobișnuit

Hugh Laurie rămâne un apărător înfocat al serialului „Doctor House”, chiar și la mai bine de un deceniu după încheierea acestuia, relatează revista Variety.

Actorul britanic, care a jucat în drama medicală difuzată în SUA între 2004 și 2012, a răspuns cu un mesaj care amintește chiar de personajul pe care l-a interpretat, după ce o critică față de serial s-a viralizat în weekend.

Jurnalista independentă Janet Murray a scris pe rețeaua de socializare „X” că a început să se uite la „Doctor House” abia acum, dar că e dezamăgită că fiecare episod „are aceeași poveste”.

„Pacientul are o boală misterioasă. Hugh Laurie (House) pune un diagnostic greșit. Pacientul e pe punctul de a muri. Hugh Laurie pune iar un diagnostic greșit. Este amenințat că va fi concediat. Pacientul e din nou pe punctul de a muri. Hugh Laurie are în ultimul moment o idee venită de nicăieri. Pune diagnosticul corect. Nu este concediat”, a scris ea.

Jurnalista și-a încheiat comentariul întrebând retoric: „Opt sezoane de asta?”.

Hugh Laurie, mesaj acid după criticile la adresa serialului „Doctor House”

Laurie i-a răspuns personal la mesaj.

„Mulțumesc pentru critică, Janet. De fapt, am încercat câteva episoade în care House (Hugh Laurie) (te rog să pui parantezele la locul potrivit) nimerește diagnosticul din prima, dar aveau doar șase minute. [Televiziunea] NBC nu a fost încântată. Apoi am încercat unele în care House nu nimerește niciodată diagnosticul și pacientul moare. Publicul nu a fost încântat”, a scris acesta.

Comentariul său vizavi de „parantezele la locul potrivit” se referă la cutuma ca întâi să fie trecut numele personajului iar în paranteză după aceea actorul care îl joacă, adică invers față de cum a scris Murray.

Thanks for your critique, Janet. We actually tried a couple of episodes where House (Hugh Laurie) (please put the brackets in the right place) gets it right first time, but they were only 6 minutes long. NBC weren’t happy. Then we tried some where House never gets it right and… — Hugh Laurie (@hughlaurie) June 7, 2026

Laurie a adăugat: „Ai putea aplica analiza ta pătrunzătoare și altor forme de artă: JS Bach a scris 30 de variațiuni Goldberg pe aceeași structură armonică; Frida Kahlo și-a pictat propriul portret de 50 de ori; Henry Moore, ce?? Ideea este, sau era, să ai variațiuni pe aceeași temă; dacă tot ce vezi tu este spital, medicină, bla bla bla, atunci [serialul] nu era menit pentru tine”.

Laurie și-a încheiat mesajul cu o ironie: „Cu toate astea, aștept cu interes primul tău roman!”.

Serialul „The Night Manager” i-a adus lui Hugh Laurie al treilea Glob de Aur din carieră, după cele două câștigate grație interpretării din serialul „House MD”, FOTO: Kevin Winter / Getty images / Profimedia

Un alt serial apreciat cu Hugh Laurie s-a întors recent în streaming

Murray a părut să primească glumele pe seama ei cu destulă seninătate, după ce a fost criticată în comentarii și de fani ai serialului. „M-am trezit în dimineața asta cu câțiva urmăritori noi”, a scris ea luni pe X. „Care s-ar putea să fie dezamăgiți când află că recenziile TV nu sunt, de obicei, punctul meu forte. În plus, s-ar putea ca acum să fiu prea ocupată lucrând la primul meu roman”, a adăugat ea.

Laurie a fost premiat cu două premii Globul de Aur pentru interpretarea sa din „House” și a devenit la vremea respectivă unul dintre cei mai bine plătiți actori din televiziune.

Ulterior, a jucat în seriale precum „Veep” și „The Night Manager”, seria de spionaj care i-a adus un al treilea Glob de Aur. „The Night Manager”, bazat pe un roman al maestrului romanelor de spionaj John le Carré, s-a întors recent cu un al doilea sezon în streaming, la un deceniu după lansarea primului.

Serialul e difuzat în streaming pe platforma Amazon Prime Video, la fel ca „Doctor House”. Serialul de dramă medicală cu Laurie în rolul principal poate fi văzut de asemenea și pe SkyShowtime.