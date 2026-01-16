Un serial cu o distribuție de clasă mondială s-a întors în streaming după 10 ani cu un nou sezon, dar a meritat așteptarea?

Când ai pentru un serial o distribuție cu actori ca Tom Hiddleston, Hugh Laurie și Olivia Colman, pornești de la un roman al maestrului genului de spionaj John le Carré și ai parte de sprijinul BBC, succesul e aproape garantat. Dar când revii aproape 10 ani mai târziu cu un nou sezon, îi mai poți câștiga pe fani de partea ta sau riști să îți strici propria moștenire?

„The Night Manager”, o coproducție BBC/AMC bazată pe romanul din 1993 al lui John le Carré, l-a avut pe Tom Hiddleston în rolul lui Jonathan Pine, un angajat de hotel și fost soldat, recrutat pentru a se infiltra în cercul intim al ticălosului traficant de arme Richard Roper, interpretat de Hugh Laurie.

După cum amintește revista Variety, serialul lansat în februarie 2016 nu semăna cu nimic din ceea ce se producea de obicei în Marea Britanie: o producție costisitoare, de mare intensitate și extrem de strălucitoare, un spectacol itinerant la nivel global, cu secvențe ample și locații exotice (iar într-o scenă de sex, spre deliciul presei britanice, apare posteriorul lui Hiddleston, scenă eliminată în mod controversat din difuzarea în SUA).

Mai mulți regizori glumeau atunci că numai genericul de început a costat probabil mai mult decât bugetul mediu al unui serial TV britanic.

Serialul „The Night Manager” le-a adus mai multe premii prestigioase actorilor săi

Din fericire, „The Night Manager” a fost primit extrem de bine – câștigând un număr impresionant de premii, inclusiv două Premii Emmy – unul pentru Suzanne Bier, care a regizat întreaga serie – și trei Globuri de Aur – pentru Hiddleston, Laurie și Olivia Colman (prima distincție majoră obținută în SUA de apreciata actriță britanică).

După ce și-a etalat cu succes pe micul ecran alura de spion rafinat, Hiddleston a devenit imediat favoritul caselor de pariuri pentru a prelua rolul lui James Bond în condițiile în care Daniel Craig anunțase cu un an înainte că intenționează să se retragă din rolul lui 007.

Multe s-au schimbat de atunci: Craig s-a retras în cele din urmă din rolul lui Bond în 2021, producțiile TV cu bugete mari nu mai sunt o raritate în Marea Britanie, studiourile americane și platformele de streaming au traversat Atlanticul pentru a-și deschide baze locale importante, Colman este acum și câștigătoare a unui Premiu Oscar, în timp ce John le Carré s-a stins din viață la sfârșitul lui 2020, la vârsta de 89 de ani.

Iar „The Night Manager” s-a întors acum în streaming pe Amazon Prime Video cu îndelung așteptatul sezon 2. Primele 3 episoade au fost lansate concomitent pe 11 ianuarie, iar, la fel ca în cazul altor seriale ale sale, Prime Video vine cu câte un episod nou în fiecare săptămână. Noul sezon va avea în total 10, cu 4 mai multe decât primul.

Serialul „The Night Manager” i-a adus lui Hugh Laurie al treilea Glob de Aur din carieră, după cele două câștigate grație interpretării din serialul „House MD”, FOTO: Kevin Winter / Getty images / Profimedia

De ce a durat atât de mult până să apară un nou sezon al serialului?

The Los Angeles Times subliniază că, în pofida succesului de care s-a bucurat, nu era deloc inevitabil ca serialul „The Night Manager” să aibă o continuare. Maestrul romanelor de spionaj nu scrisese vreuna pentru cartea, iar serialul din 2016 avea un final definitiv și clar.

Însă după debutul seriei, fanii au cerut cu insistență mai mult. Inclusiv John Le Carré, care a asistat la prezentarea în premieră a „The Night Manager” la Festivalul Internațional de Film de la Berlin, i-a spus lui Hiddleston: „Poate ar trebui să mai fie ceva”.

„A fost prima dată când am auzit de asta sau m-am gândit la așa ceva”, a declarat Hiddleston într-un interviu pentru LA Times. „Dar a fost ceva atât de extraordinar și de inspirator venind chiar de la om însuși. Atunci am știut că ar putea exista o oportunitate”, a povestit actorul.

Timpul a trecut pentru că nimeni nu și-a dorit o continuare de o calitate mai slabă. Iar Le Carré a murit, lăsându-și operele creative în grija fiilor săi, care conduc compania de producție The Ink Factory. Însă în 2020 scenaristul David Farr, care scrisese primul serial, a avut o viziune.

„Nu am vrut să ne grăbim să facem ceva care să fie doar stil fără substanță și care să nu onoreze adevărul poveștii”, afirmă acesta. „A existat acest mare interval de timp. Dar eu aveam o idee foarte clară. Am văzut o mașină neagră traversând dealurile Columbiei, în trecut, îndreptându-se spre un băiat. Știam cine se afla în mașină și știam cine era băiatul”, afirmă acesta.

Farr i-a trimis ideile sale lui Hiddleston în 2023, iar planificarea pentru sezonul 2 a început în mod serios. Echipa a cooptat-o la bord pe noua regizoare Georgie Banks-Davies la începutul lui 2024, impresionată de viziunea ei asupra episoadelor. Hiddleston spune că a fost atras în mod special de dorința ei de a evidenția vulnerabilitatea personajelor, toate prezentând o fațadă exterioară profund diferită de viața lor interioară.

A meritat așteptarea pentru sezonul 2 al serialului „The Night Manger”?

Revista Variety dă un răspuns tranșant tocmai la această întrebare: „Nu”. „Scenaristul David Farr a extins povestea lui Le Carré dincolo de deznodământul ei original, rezultând un hibrid ciudat: personaje precum Pine și ofițerul său de legătură, Angela Burr (Colman), rămân aceleași, în timp ce regizoarea (Georgia Banks-Davies), partenerul american de producție al BBC (Amazon Prime Video, care preia ștafeta de la AMC) și decorul sunt cu totul noi. Mutând acțiunea în Columbia, ‘The Night Manager’ poate cel puțin să continue să ofere peisaje spectaculoase și intrigi escapiste. Dar, după ce am urmărit toate cele șase episoade ale sezonului 2, tot nu am fost convinsă că această proprietate – fără joc de cuvinte hotelier – avea nevoie să fie reluată, cu atât mai puțin extinsă”, scrie critica de film Alison Herman într-o recenzie publicată de Variety.

Dar opinia sa e în mod clar în minoritate.

„Acesta este un serial despre tați și fii, despre clasa conducătoare britanică coruptă, despre renașterea naționalismului și neoimperialism. Motorul acțiunii este ceea ce un personaj numește «comercializarea haosului», un proces prin care cei puternici zdrobesc o societate pentru a cumpăra și a profita de pe urma bucăților sale. Dacă ar fi apărut acum un an, sezonul 2 ar fi părut doar un alt thriller neverosimil, plasat într-o locație exotică. În prezent, însă, seamănă mult mai mult cu o știre de ultimă oră”, scrie NPR.

Per total, sezonul 2 al „The Night Manager” are pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes o rată a aprobării de 90% din partea criticilor de film, la fel ca primul, în timp ce pe Metacritic, care realizează o medie ponderată, are un scor de 75 / 100, ușor sub cel al primului, de 80 / 100.

Pe IMDb, unde pot vota și spectatorii obișnuiți, primele 3 episoade ale sezonului 2 au note medii între 7,5 și 8,2, deși numărul recenziilor este încă relativ mic, de câteva sute pentru fiecare episod în parte. Serialul în ansamblul său rămâne pe IMDb cu o notă medie de 8 / 10 din peste 120.000 de recenzii.

Consensul pare a fi că noul sezon nu e nicidecum vreo dezamăgire, deși e ușor sub nivelul primului. Cert este că Amazon MGM, divizia cinematografică a companiei fondate de Jeff Bezos, a avut atât de multă încredere în producție încât a comandat deja și un al treilea sezon pentru „The Night Manager” pe care să-l difuzeze pe Prime Video.