I-a dăruit logodnicei sale un loz în plic. Femeia din Italia câștigă jumătate de milion de euro și apoi dispare

Gestul romantic al unui italian riscă să se transforme în subiect de proces, scrie ziarul Corriere della Sera.

Un bărbat care a cumpărat într-un bar din Abruzzo (provincie nu departe de Roma) un bilet de loterie de tip „Gratta e Vinci” pentru partenera sa, a avut parte de o surpriză: lozul era câștigător, dar logodnica sa a plecat fără să mai dea niciun semn de viață.

Conform reconstituirii faptelor, biletul ar fi fost dăruit înainte de a fi răzuit. Acum, bărbatul revendică proprietatea asupra câștigului, ea ar fi inițiat deja procedurile pentru a-l încasa.

Proprietarul agenției de loterie confirmă achiziția și gestul cadoului, dar păstrează discreția cu privire la identitatea celor doi. Cazul ar putea ajunge acum în atenția carabinierilor, scrie ziarul italian.