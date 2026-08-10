Iabloko, singurul partid anti-război din Rusia, a fost exclus din alegerile parlamentare

Curtea Supremă a Rusiei a decis luni excluderea partidului liberal pro-occidental Iabloko din cursa electorală pentru alegerile parlamentare care vor avea loc în septembrie, principalul motiv invocat fiind primirea de către acest partid a unor finanţări din străinătate, în timp ce liderul formaţiunii, Nikolai Ribakov, consideră că demersul este motivat de fapt de opoziţia acestui partid faţă de continuarea războiului în Ucraina, relatează Reuters, EFE și Agerpres.

Procesul care a condus la această decizie a fost iniţiat în urma unei plângeri formulate de partidul Rodina, o formaţiune naţionalistă pro-Kremlin, care a acuzat partidul Iabloko că reprezintă o mişcare ce urmăreşte subminarea deopotrivă a Rusiei şi a procesului electoral.

De asemenea, Comisia Electorală Centrală (CEC) a transmis instanţei un document în care semnalează că Iabloko ar fi primit „finanţări din străinătate”, interzise în mod explicit de legislaţia rusă.

Cu puţin timp înaintea anunţării verdictului, liderul partidului Iabloko, Nikolai Ribakov, a estimat că adevăratul motiv al procesului este apelul său către ruşi de a vota pentru pace în Ucraina.

„Cheia diferenţelor noastre (dintre acest partid şi Kremlin, n.r.) este că noi suntem în favoarea păcii, iar ei sunt în favoarea vărsării de sânge. Ei înţeleg că oamenii doresc să voteze pentru pace. Şi le este frică. De aceea vor să ne excludă din alegeri”, a spus Ribakov în intervenţia sa în faţa Curţii Supreme.

„În ultimele săptămâni am primit din toată Rusia milioane de mesaje de susţinere. Mulţi oameni din Rusia doresc şi sunt dispuşi să voteze cu Iabloko la următoarele alegeri”, a susţinut el.

Liderul partidului Iabloko, Nikolai Ribakov. Credit foto: Alexander Zemlianichenko / AP / Profimedia



Iabloko, care înseamnă „măr” în limba rusă, a întruchipat speranţele liberalilor pro-occidentali din Rusia în anii ’90, dar lipsa succeselor electorale l-a făcut apoi să devină nerelevant, nemaiavând grup parlamentar în Duma de Stat, camera inferioară a parlamentului, din anul 2003.

Totuşi, Iabloko este singurul partid din Rusia care cere încetarea necondiţionată a războiului din Ucraina, iar conducerea sa crede că alegerile parlamentare din septembrie vor fi „un referendum care va arăta guvernului că milioane de ruşi se opun” războiului.

Însă partidul dominant din țară, Rusia Unită, care îl susține pe Vladimir Putin, este așteptat să câștige alegerile cu ușurință, în timp ce alte partide pro-Kremlin se anticipează că vor obține un număr semnificativ de mandate. Iar asta în condițiile în care autoritățile ruse au acționat pentru a limita vocile care se opun războiului, susținând că Rusia trebuie să fie unită în fața unui Occident în mare parte ostil.

Boris Nadejdin, un politician care a încercat să candideze pentru parlament cu o platformă anti-război, a fost desemnat luna trecută „agent străin”. Între timp, el a reușit să fugă din țară.