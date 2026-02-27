Pentru prima oară în ultimii șapte ani, România a început anul cu mai mulți bani la buget decât a cheltuit

Pentru prima dată din 2019 încoace, România a început anul cu excedent bugetar, arată datele execuției bugetare din prima lună a anului. În ianuarie 2026 a rămas un surplus de 850 de milioane de lei. Pentru comparație: în ianuarie 2025, în aceeași lună, statul cheltuise cu 11 miliarde de lei mai mult decât încasase.

Statul a încasat în total 55 de miliarde de lei — cu aproape 18% mai mult față de ianuarie anul trecut. De unde?

În primul rând, din impozitul pe salarii și pe venituri, care a crescut puternic. Mulți angajatori din construcții, agricultură, alimentar și IT nu mai au scutiri fiscale, ca până acum, deci acum plătesc impozit ca toți ceilalți.

În plus, mulți proprietari de firme și-au distribuit dividendele în decembrie 2025, tocmai pentru a anticipa noile taxe — și statul a încasat mai mult din taxarea lor.

Din TVA s-au strâns 13 miliarde de lei — cu 24% mai mult față de acum un an — în principal pentru că unele cote de TVA au crescut.

Contribuțiile sociale (CAS, CASS) au adus 18,4 miliarde de lei, mai mult ca înainte, pentru că s-a extins cercul persoanelor obligate să le plătească.

Cât a cheltuit statul

Statul a cheltuit 54 de miliarde de lei — cu 6% mai puțin față de ianuarie 2025. Asta e o schimbare importantă față de anii trecuți, când cheltuielile creșteau constant.

Salariile bugetarilor au scăzut ușor, pe fondul reducerii unor sporuri. Facturile și achizițiile curente ale instituțiilor publice au scăzut și ele cu aproape 12%.

Pensiile și ajutoarele sociale au ajuns la 22,7 miliarde de lei — în creștere cu 2%, conform legii. Pentru investiții s-au plătit 3,6 miliarde de lei, din care cea mai mare parte reprezintă proiecte finanțate din fonduri europene și PNRR.

Bolojan: Am „confirmat” ținta de deficit bugetar cu Bruxellesul

Premierul Ilie Bolojan a declarat joi că a „confirmat” cu reprezentanţii Comisiei Eurpene ţinta de deficit bugetar de aproximativ 6% pe care România şi-a propus-o pentru acest an în condițiile „unui buget de investiţii mare” pentru 2026.

„Am confirmat încă o dată cu comisarul pentru Economie că România va urmări anul acesta o ţintă de deficit care să se apropie de 6%, aşa cum am anunţat, şi că vom respecta angajamentele pe care ne le-am luat pentru a corecta traiectoria de deficit”, a spus premierul, potrivit News.ro

„Şi consider că, aşa cum am constatat în aceste zile când România a contractat împrumuturi cu dobânzi reduse faţă de anul trecut, aceasta este direcţia pe care trebuie să o urmăm în aşa fel încât să ne reducem costul dobânzilor, să menţinem absorbţia de fonduri europene şi să punem în practică măsurile de relansare”, a afirmat primul ministru joi după amiază, în timpul unei declaraţii de presă făcute la sediul Reprezentanţei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.



