„Iarna încă nu s-a terminat”. Avertisment al climatologilor despre ce poate urma după episodul sever de zăpadă

Iarna aceasta s-a remarcat prin mai multe episoade de ger comparativ cu anii trecuți, iar perioade de frig, ninsori și viscol mai pot avea loc și săptămânile următoare, a avertizat Roxana Bojariu, șefa departamentului de Climatologie din cadrul ANM, la Digi24.

După „cel mai sever episod de iarnă din acest an”, ninsorile se retrag din țara noastră, însă vremea se va răci considerabil zilele următoare pe tot teritoriul României, potrivit prognozei ANM.

Roxana Bojariu a atenționat joi, la Digi24, că iarna nu s-a terminat, iar astfel de episoade, cu ninsori și viscol, mai pot avea loc în România în perioada următoare.

„Și martie este o lună capricioasă, iar în 2017 – e adevărat, un fenomen rar – am avut viscol în partea a doua a lunii aprilie. Pe măsură ce ne îndreptăm spre sezonul cald, probabilitatea de a avea astfel de episoade scade. Însă să fim totuși atenți în săptămânile următoare, chiar dacă se vede o schimbare la scară mai mare, pentru că ciclonii atlantici încep să-și facă și simțită prezența și trecem de pe o fază negativă a oscilație arctice, la o fază care înseamnă mai ales transport de aer dinspre ocean și continentul european, deci un transport care ne avantajează din punct de vedere al regimului termic”, a spus Bojariu.

Climatologul a explicat că, în ultimii ani, episoadele acestea de ninsori cu strat de zăpadă, mai ales în zonele joase, au fost rare și asta e tendința și în viitor.

„Numai că asta nu exclude prezența unor evenimente ca acestea pe care l-am avut anul acesta în ianuarie și februarie, chiar în condițiile încălzirii globale. Pot fi perioade limitate în timp în care să avem condiții severe de iarnă și, chiar dacă ele sunt mai rare, pot să aibă o intensitate destul de mare. Dar încă o dată, iarna aceasta încă nu s-a terminat”, a spus Bojariu.

Risc de inundații din cauza zăpezii acumulate

Potrivit climatologului ANM, iarna aceasta s-a remarcat prin mai multe episoade mai reci comparativ cu iernile trecute, iar „ceea ce a fost deosebit a fost trecea foarte bruscă, în care avem diferențe de 10 grade, poate și mai mult, în regimul termic”.

Bojariu a avertizat și că există risc de inundații, după topirea zăpezii.

„Au fost astfel de estimări și atenționări din partea colegilor noștri hidrologi și probabil că vor mai fi, pe măsură ce zăpada topită se va cupla cu precipitații. Va trebui să fim atenți la informațiile meteo și hidro actualizate, inclusiv la cele cu anticipație imediată cu câteva ore înainte, așa numitele nowcasting-uri, cele care pot preciza mult mai bine unde se pot produce fenomenele extreme și care este intervalul lor de timp mult mai eficient”, a explicat ea.