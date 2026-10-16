ICCJ a decis că PNL trebuie să returneze 14 milioane de lei după campania lui Nicolae Ciucă – decizie definitivă 

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis vineri definitiv în procesul pe care PNL l-a deschis Autorității Electorale Permanente.

Într-o situație financiară despre care conducerea PNL a spus că este dificilă, partidul condus Ilie Bolojan primește încă o lovitură. Înalta Curte de Casație și Justiție a decis vineri într-un caz în urma căruia liberalii sunt datori cu aproape 3 milioane de euro către stat, pentru că au cheltuit bani dați de AEP, la care nu aveau dreptul.

Curtea a consemnat că „Respinge recursul formulat de reclamantul Partidul Naţional Liberal împotriva Sentinţei civile nr. 1510 din 19 noiembrie 2025 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat. Definitivă. Pronunţată astăzi, 15 octombrie 2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei”.

Ce s-a întâmplat

PNL a folosit în campania prezidențială din 2024 a lui Nicolae Ciucă bani din subvenție. După alegeri, guvernul condus de Marcel Ciolacu a dat un OUG potrivit căruia banii folosiți în campanie se returnează pentru că în decembrie 2024 s-au anulat alegerile.

În urma deciziei guvernului, AEP a susținut că nu poate rambursa campania lui Nicolae Ciucă, ceea ce PNL ceruse. Atunci, liberalii au dat AEP în judecată..

Ce a cerut PNL la proces

În acțiunea deschisă în instanță, PNL a cerut „anularea deciziei AEP privind vărsarea la bugetul de stat a sumelor aferente cheltuielilor electorale efectuate cu ocazia alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2024, cu încălcarea prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a sumelor cheltuite din subvenţiile acordate de la bugetul de stat”, potrivit datelor din dosar.

PNL „a solicitat restituirea cheltuielilor electorale, conform O.U.G. nr. 143/2024, iar pârâta (n.r. AEP) a procedat la restituire. Ulterior, aceasta (n.r. AEP) a efectuat un control cu privire la respectarea prevederilor legale privind rambursarea cheltuielilor electorale, deşi O.U.G. nr. 143/2024 nu îi conferea această competenţă şi deşi reclamantul nu a solicitat rambursare conform Legii nr. 334/2006. Reclamantul a arătat şi că pârâta nu a constatat săvârşirea vreunei contravenţii dintre cele prevăzute de art. 52 din Legea nr. 334/2006 şi nu a aplicat vreo amendă, iar măsura complementară a vărsării la bugetul de stat a oricăror sume nu poate fi dispusă în absenţa constatării unei fapte contravenţionale sau a unei sancţiuni principale”.

PNL pierde astfel 14 milioane de lei, dacă ai folosit subvenția nu poți să ceri rambursare.

Potrivit raportului detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, cheltuielile electorale au avut un cuantum total de 17.650.605,21 lei, sumă compusă din :

-3.541.017,92 lei, cheltuieli efectuate din finanţare privată,

-14.109.587,59 lei, cheltuieli efectuate din finanţare publică, iar reclamantului i-a fost restituită întreaga sumă astfel solicitată, prin cererea nr. 40556/13.12.2024.