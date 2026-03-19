Ieșire critică rară a unui mediator din Orientul Mijlociu: Administrația Trump „a pierdut controlul asupra politicii sale externe”

Un acord negociat între Iran și SUA pentru evitarea războiului „părea foarte posibil”, a declarat ministrul de externe din Oman, stat care a jucat până acum rolul de mediator, într-o opinie publicată de The Economist.

The Guardian, care preia punctele principale din text, remarcă că Badr Albusaidi a renunțat la reținerea caracteristică limbajului diplomatic pentru a califica războiul drept o „catastrofă” și a afirmat că administrația lui Donald Trump „a pierdut controlul asupra propriei politici externe”.

Este o schimbare semnificativă de la rolul de mediator în conflict jucat până acum de statul aflat la sud de Iran. Omanul are o lungă istorie în care a acționat drept punte de legătură între Iran și alte state din regiune și din afara acesteia.

„Prietenii Americii trebuie să o ajute să iasă dintr-un război ilegal”, se intitulează opinia publicată de ministru. „Superputerea și-a pierdut controlul asupra politicii sale externe”, continuă el.

Badr Albusaidi (dreaptă), alături de emisarii americani Jared Kushner și Steve Witkoff Foto: Ministry of Information in Oman / Xinhua News / Profimedia

Declanșarea războiului – „un șoc, dar nu o surpriză”

Albusaidi a afirmat că SUA și Iranul au fost „la un pas de un acord real” privind programul nuclear al Iranului de două ori în ultimele nouă luni, inclusiv în iunie anul trecut, când procesul s-a încheiat cu atacuri israeliano-americane asupra Iranului și uciderea liderului suprem Ali Khamenei.

„A fost un șoc, dar nu o surpriză, când, pe 28 februarie – la doar câteva ore după ultimele și cele mai substanțiale discuții – Israelul și America au lansat din nou un atac militar ilegal împotriva păcii care părea, pentru scurt timp, cu adevărat posibilă”, a scris Albusaidi.

El a mediat o a doua rundă de negocieri indirecte care s-au reluat în Oman pe 6 februarie, runda finală având loc la Geneva pe 26 februarie.

Detaliile a ceea ce se discuta la Geneva au o importanță majoră, spun experții, deoarece Trump a justificat războiul spunând că Iranul reprezenta o amenințare „iminentă” prin programul său nuclear, remarcă The Guardian.

Ziarul britanic a dezvăluit săptămâna aceasta că Jonathan Powell, consilierul pentru securitate națională al Marii Britanii, a participat la runda finală a negocierilor dintre SUA și Iran de la Geneva și a considerat propunerile Iranului „suficient de importante pentru a împiedica o cursă spre război”.

Cea mai mare eroare a administrației Trump

Albusaidi a dat vina pe „conducerea Israelului” pentru că l-a convins pe Trump că „o capitulare necondiționată ar urma rapid după asaltul inițial și asasinarea liderului suprem” Ali Khamenei, care a fost ucis în prima zi a războiului.

„Cea mai mare eroare de calcul a administrației americane a fost, desigur, faptul că s-a lăsat atrasă în acest război”, scrie ministrul din Oman.

Oman, înainte de război: „Un acord de pace este la îndemână”

Cu doar câteva ore înainte ca Statele Unite și Israelul să lanseze atacuri asupra Iranului, în 28 februarie, ministrul de externe al Omanului anunțase un progres important în negocierile dintre SUA și Iran.

„Un acord de pace este la îndemână dacă permitem diplomației spațiul de care are nevoie pentru a ajunge acolo”, declara atunci Badr Albusaidi, într-un interviu acordat televiziunii americane CBS, adăugând că principalele obstacole în calea unui acord au fost depășite.

După declanșarea atacurilor, el a scris pe X: „„Sunt consternat. Negocierile active și serioase au fost din nou subminate. Acest lucru nu servește nici intereselor Statelor Unite, nici cauzei păcii mondiale”.

„Și mă rog pentru nevinovații care vor suferi. Îndemn Statele Unite să nu se lase antrenate și mai mult în acest conflict. Acesta nu este războiul vostru”, a adăugat oficialul din Oman.

De ce au picat negocierile de pace

Albusaidi a spus înainte de război că Iranul a acceptat să nu stocheze materiale nucleare în exces care ar putea fi folosite pentru construirea unei bombe, o concesie care, potrivit lui, depășește limitele impuse de acordul nuclear din 2015 negociat în timpul administrației Obama. În schimb, Iranul voia ridicarea sancțiunilor care i-au paralizat economia.

Dar, Donald Trump a declarat înainte de război că „nu este mulțumit” de discuțiile de pace pentru că Iranul „nu este dispus să ne ofere ceea ce trebuie să avem”.

La rândul său, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că refuzul Iranului de a discuta despre programul său de rachete balistice este o „problemă majoră” întrucât rachetele sunt „concepute exclusiv pentru a lovi America” și reprezintă o amenințare la adresa stabilității regionale.

Iranul a respins discutarea limitelor programului său de rachete balistice și încetarea sprijinului acordat grupurilor aliate din regiune – o alianță pe care Teheranul o numește „Axa Rezistenței” și care include Hamas în Gaza, Hezbollah în Liban, milițiile din Irak și Houthi din Yemen.