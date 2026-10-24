Ieșire dură a lui Hegseth contra Chinei: „Se pare că au apărut 80 de noi celule de propagandă”

Ministrul american al Apărării, Pete Hegseth, a calificat vineri „organizațiile latente” ale institutelor Confucius din universitățile din SUA drept „amenințări la adresa securității naționale”, transmit AFP și Reuters.

Hegseth, într-un videoclip postat pe rețelele sociale, a afirmat că Institutele Confucius funcționau sub acoperire în universitățile americane și că Pentagonul le-a adăugat pe lista instituțiilor care amenință securitatea națională a SUA.

Washingtonul acuză de multă vreme Institutele Confucius că sunt instrumente de propagandă chineză și a luat măsuri pentru a le combate.

Institutele Confucius își propun, potrivit prezentării lor, să promoveze cultura chineză prin predarea limbii și organizarea de evenimente culturale în străinătate.

Multe dintre acestea au încheiat parteneriate cu universitățile în cadrul cărora sunt direct înființate, autoritățile chineze furnizând profesori, materiale didactice și finanțări generoase.

„Se pare că au apărut 80 de noi celule de propagandă”

„Congresul a interzis aceste institute Confucius în urmă cu câțiva ani, dar ele au reapărut sub o nouă formă”, a acuzat Hegseth.

„Se pare că au apărut 80 de noi celule de propagandă în 30 de universități, sub denumiri și statuturi diferite, dar cu aceeași misiune: să fure proprietatea intelectuală și să se infiltreze în mințile studenților americani”, a adăugat el.

Astfel, ministerul a „desființat sistematic, în ultimele două luni, fiecare dintre aceste organizații”, a mai spus ministrul.

Unele institute Confucius au fost deja suspectate că fac propagandă în favoarea guvernului comunist în universitățile străine, acuzație pe care Beijingul a negat-o.

Ieșirea dură a lui Hegseth vine în contextul în care Donald Trump s-a lăudat de mai multe ori cu „relația sa foarte bună” cu președintele chinez Xi Jinping.

În cadrul unui summit desfășurat la Washington în septembrie, cei doi lideri au abordat subiecte variate, de la inteligența artificială și comerț până la războiul din Iran. Ei au confirmat că se vor întâlni din nou în acest an.