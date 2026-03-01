Ieșire la TV a celui mai important oficial de securitate iranian: „Vom înjunghia America în inimă” / Amenințări și către grupuri interne: „Nu vom tolera asta”

Unul dintre cei mai importanți lideri de la Teheran care au scăpat de atacurile Israelului și Statelor Unite de până acum a spus că Iranul va „înjunghia în inimă America” după uciderea ayatollahului Ali Khamenei, transmițând în același timp un avertisment către „grupurile care vor să divizeze” Iranul, potrivit CNN și France Presse.

„Americanii au înjunghiat poporul iranian în inimă și noi îi vom înjunghia tot în inimă”, a declarat Ali Larijani, șeful celui mai înalt organism de securitate iranian, Consiliul Suprem de Securitate Națională, și fost consilier al lui Khamenei

Într-un interviu transmis la televiziunea de stat, el a promis represalii suplimentare împotriva SUA și Israelului, afirmând că „reacția forțelor noastre armate va fi mult mai puternică”.

„Trebuie să știe că nu pot pur și simplu să lovească și să fugă”, a spus el.

Larijani a afirmat că Iranul i-a asigurat liderii din regiune că nu dorește război cu ei, dar va continua să atace bazele americane din țările din Orientul Mijlociu.

„Trebuie să se înțeleagă odată pentru totdeauna că americanii nu pot intimida națiunea iraniană”, a spus el.

Avertisment către forțele interne

Înaltul oficial de securitate iranian a confirmat că în curând va fi instituită o structură de conducere temporară: „În curând va fi format un consiliu de conducere provizoriu. Președintele, șeful puterii judecătorești și un jurist din Consiliul Gardienilor vor prelua responsabilitatea până la alegerea următorului lider”,

„Acest consiliu va fi înființat cât mai curând posibil. Lucrăm la formarea sa încă de astăzi (duminică)”, a adăugat el.

Larijani, practic principalul responsabil cu securitatea Iranului, a avertizat duminică împotriva încercărilor de divizare a țării după moartea liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, ucis în urma atacurilor americane și israeliene.

„Grupurile care încearcă să divizeze Iranul trebuie să știe că nu vom tolera asta”, a spus Larijani la televiziunea de stat, îndemnându-i pe iranieni să fie uniți.