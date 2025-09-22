Val de percheziții în Republica Moldova cu câteva zile înainte de alegerile parlamentare. Igor Dodon anunță că poliția i-a ridicat „câțiva colegi”/ Urmează o conferință cu șefii poliției, procuraturii și serviciilor speciale

Peste 250 de percheziții au fost făcute luni dimineață în Republica Moldova în cadrul unui dosar penal în care se afirmă că se pregăteau dezordini în masă, în condițiile în care duminică vor avea loc alegeri parlamentare. Liderul socialist Igor Dodon, fostul președinte moldovean, a declarat că s-au făcut percheziții la lideri de organizații ale partidului său și au fost reținuți „câțiva colegi”. Luni după-amiază a fost anunțată o conferință de presă cu șeful Poliției, procuraturii și serviciului secret al țării.

Peste 250 de percheziții au avut loc astăzi în Republica Moldova, într-o cauză penală ce vizează pregătirea dezordinilor și destabilizărilor în masă, coordonate din Federația Rusă. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, sunt vizate peste 100 de persoane din mai multe localități. Perchezițiile s-au desfășurat atât la „figuranții antrenați”, cât și în unele penitenciare.



“Acțiunile sunt efectuate în cadrul unei cauze penale ce vizează pregătirea dezordinilor și destabilizărilor în masǎ, coordonate din Federația Rusă, prin intermediul elementelor criminale. Perchezițiile au loc atât la figuranții antrenați, cât și în unele penitenciare”, se afirmă în comunicatul Poliției.

La scurt timp, liderul Partidului Socialiștilor (PSRM), Igor Dodon, a scris un mesaj pe pagina sa de Facebook în care a anunțat că perchezițiile au avut loc inclusiv la conducătorii organizațiilor teritoriale ale PSRM din Drochia și Rîșcani.

Peste câteva ore, Dodon, alături de alți câțiva membri ai Blocului Electoral Patriotic, a ieșit la conferința de presă la care a anunțat că au fost reținut “câțiva colegi”, fără a da detalii.

Liderul socialiștilor și candidat la parlamentare s-a adresat structurilor de drept: “Vă îndemnăm să slujiți țării și poporului, nu PAS, luați în calcul că după 28 va fi o altă guvernare”.

Poliția deocamdată nu a confirmat detalii despre rețineri, însă a anunțat o conferință de presă pentru ora 16.30, la care va participa șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, directorul Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteața și procurorul șef al PCCOCS, Victor Furtunǎ.