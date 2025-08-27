Îi organizez copilului majoratul și e mai rău ca la nuntă. Local/casă închiriată, barman, candy bar, ținută…Costurile? Fără număr!

Și-a venit și acest moment în viața noastră! Prea repede, aș spune, dar m-am trezit într-o dimineață întrebând-o pe fii-mea ce își dorește să facă pentru majorat. Mai sunt 7 luni până atunci și trebuie să ne pregătim. Înainte să pornesc această discuție habar nu aveam ce înseamnă în zilele noastre să organizezi o petrecere și cât costă un majorat.

La începutul anilor 2000, când am avut eu majoratul, rețeta era simplă. Chemam acasă toți copiii din clasă și prietenii, părinții scoteau covoare, mutau mobila. Apoi, pregăteau cât de multe tartine puteau, cumpărau sucuri și băutură, căutam un amic cu un casetofon și boxe mai puternice și gata petrecerea! Era evident că nu mai este posibil acest scenariu, mai cu seamă că astăzi o petrecere de 5 ani presupune mai multă pregătire și un buget echivalent cu salariul minim pe economie. Dar nu mi-am imaginat că organizarea unui majorat îmi va da mai multe bătăi de cap ca cea a propriei nunți.

Cât costă un majorat în zilele noastre

După modelul cunoscuților ei, fiica mea mi-a spus că există două variante pe care le ia în considerare. Fie închiriem o casă (în oraș sau în afara lui), fie un local (integral sau parțial). Evident, a auzit ea că unii fac majoratul în deplasare, în țară sau într-o destinație mai mult sau mai puțin exotică. Alții, dacă bugetul nu permite altfel, fac ceva acasă, pe model old school. La o simplă căutare pe internet, am realizat că există un adevărat business, cu vile destinate închirierii pentru majorate și petreceri de orice fel.

Citește continuarea articolului AICI.