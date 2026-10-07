Ikea anunță un val de noi magazine în România. „Este prioritatea noastră”. Mai multe orașe pe hartă. O investiție mare și în București

Retailerul de mobilă vrea să deschidă 10 noi puncte de întâlnire cu clienții în următorii trei ani, ceea ce înseamnă atât magazine de 400 de mp, cât și unele de format mare, scrie site-ul Economica.

„Intrăm într-un nou ciclu de dezvoltare al Ikea România, cu un buget de 130 de milioane de euro pentru perioada 2027-2029. Vom deschide noi magazine în toată țara și le vom moderniza pe cele existente. Avem în plan zece magazine noi, în orașe mari, precum Iași sau Cluj-Napoca, dar și în orașe mai mici, precum Craiova, Pitești sau Galați. Avem în vedere și formate mai mici și luăm în calcul deschiderea unor noi magazine în parteneriat cu alți retaileri”, a declarat Vincent Devloo, area sales manager la Ikea pentru sud-estul Europei.

De altfel, potrivit Economica, la Iași, Ikea a cumpărat deja terenul pentru magazin.

În același timp, Ikea va aloca 60 de milioane de euro pentru modernizarea magazinului său din Băneasa, primul magazin de altfel deschis în România.

„România este prioritatea noastră numărul unu pentru următorii trei ani, însă avem planificate investiții și în Croația, Slovacia și Serbia”, a declarat Ekaterina Egorova, noul CEO al IKEA South East Europe, mai scrie Economica.