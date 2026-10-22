IKEA confirmă că va deschide în România un magazin diferit de cele de până acum. Și nu e în București

Retailerul suedez de mobilă a confirmat că va deschide primul său magazin din Cluj-Napoca. Magazinul va fi deschis însă abia peste doi ani dacă nu chiar trei.

Potrivit companiei, cel de-al patrulea magazin IKEA din România va avea un format diferit față de magazinele IKEA deja cunoscute, fiind adaptat stilului de viață urban și nevoilor clienților din regiune. Deschiderea magazinului este estimată pentru anul financiar 2029 (septembrie 2028 – august 2029).

Reprezentanții companiei anunță că magazinul din Cluj-Napoca va fi primul magazin IKEA din regiunea Europei de Sud-Est integrat într-un nou proiect mixed-use încă din faza de dezvoltare. Cu o suprafață de peste 17.000 mp, acesta va oferi o varietate de produse din binecunoscuta gamă IKEA, majoritatea disponibile pentru cumpărare și ridicare imediată. Pentru achizițiile mai complexe, clienții vor putea plasa comenzi în magazin sau online și vor putea opta pentru livrare direct la domiciliu.

Va avea și restaurant suedez

Noua locație va oferi aceleași servicii disponibile în magazinele IKEA tradiționale, inclusiv servicii de planificare a locuinței și ridicare comenzi, și va include un Restaurant Suedez și un Magazin de Delicatese Suedeze.

Urmează expansiunea

Noul magazin face parte din planul de investiții pe trei ani anunțat recent de IKEA pentru piața din România, în valoare totală de aproximativ 130 de milioane de euro. Din această sumă, 125 de milioane de euro sunt alocate proiectelor de extindere și dezvoltare, iar alte 4,4 milioane de euro susțin reducerea prețurilor în anul financiar 2027. Aproximativ 55 de milioane de euro din bugetul de 125 de milioane de euro vor fi direcționate către extinderea rețelei, prin deschiderea a 10 noi puncte de întâlnire cu clienții, inclusiv în Cluj-Napoca. În paralel, IKEA explorează oportunități de colaborare cu retaileri și centre comerciale deja prezente pe piața locală, în linie cu strategia Ingka Group de dezvoltare a unor noi formate de dimensiuni mai mici, se mai arată în comunicat.

În acest moment, IKEA are trei magazine în România: două în București și unul în Timișoara, șase Studiouri de Planificare și Comandă în (în București – Orhideea și Grand Arena, Constanța, Cluj-Napoca, Brașov și Iași), precum și cinci Puncte de ridicare comenzi (în Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Sibiu și București).