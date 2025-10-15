„Îl iubesc pe Hitler”. Rasism, glume despre violuri și amenințări cu camerele de gazare: mesajele private ale Tinerilor Republicani din SUA, scurse în presă

Mai multe mesaje schimbate de tinerii politicieni republicani din SUA anul acesta, și obținute de publicația Politico, sugerează că rasismul, antisemitismul, misoginia și discursul urii erau la ordinea zilei în grupul de chat folosit de aceștia.

În mesajele trimise pe un grup de Telegram intitulat „RESTOREYR WAR ROOM”, tinerii republicani din SUA au spus printre altele că violul este „epic”, s-au referit la persoanele de culoare ca la „maimuțe”, au vorbit admirativ despre Adolf Hitler și au spus că adversarii lor politici ar trebui trimiși în camerele de gazare.

Printre cei care au schimbat mesaje pe acest chat au fost tineri republicani din filialele din New York, Kansas, Arizona și Vermont ale mișcării naționale, potrivit publicației.

Cele 2.900 de pagini de mesaje text trimise între începutul lunii ianuarie și mijlocul lunii august au dezvăluit modul în care cei care teoretic reprezintă viitorul Partidului Republican discutau în privat, în timp ce complotau pentru controlul organizației naționale a Tinerilor Republicani, pe o platformă de extremă dreapta pro-Donald Trump, scrie Politico.

„Toți cei care votează împotrivă vor ajunge în camera de gazare”

Potrivit Politico, fostul președinte al organizației New York State Young Republicans, Peter Giunta, un susținător fervent al lui Trump, este cel care a creat grupul și a fost unul dintre cei mai prolifici membri.

În iunie, Giunta a discutat cu grupul despre modul în care ar reacționa în relație cu adversarii politici care nu l-au votat, în încercarea sa eșuată de a deveni președinte al Federației Naționale a Tinerilor Republicani.

„Toți cei care votează împotrivă vor ajunge în camera de gazare”, a spus Giunta. „Voi crea unele dintre cele mai groaznice metode de tortură fizică cunoscute de omenire. Vrem doar adepți adevărați”, a adăugat Giunta.

Joe Maligno, al cărui profil de pe rețelele sociale îl identifica anterior ca avocat al Tinerilor Republicani din statul New York, a intervenit apoi.

„Putem repara dușurile? Camerele de gazare nu se potrivesc cu estetica lui Hitler”, a spus Maligno.

„Sunt gata să văd oameni arzând acum”, a adăugat Annie Kaykaty, membră a comitetului național din New York, potrivit mesajelor citate de Politico.

Giunta a ocupat funcția de șef de cabinet al deputatului statului New York Mike Reilly, dar a fost concediat din funcție după ce acuzațiile au ieșit la iveală, relatează Staten Island Advance.

„Minunat. Îl iubesc pe Hitler”

Într-un alt schimb de mesaje, un membru al grupului i-a spus lui Giunta că Tinerii Republicani din Michigan au promis că „vor vota pentru cea mai de dreapta persoană” care să conducă Federația Națională a Tinerilor Republicani.

„Minunat. Îl iubesc pe Hitler”, a răspuns Giunta, potrivit Politico.

De asemenea, el a lansat o serie de atacuri jignitoare la adresa Tinerilor Republicani din statele care se îndreptau spre votarea adversarului său în alegeri.

„Minnesota, poponarilor”, a scris el într-un mesaj. „Arkansas – incestuoși, violatori de vaci, Nebraska – revoltați-vă în favoarea noastră; blocați-le legătura și obțineți majoritatea delegaților Maryland – evrei grași și împuțiți. Rhode Island – trădători nenorociți pe care îi voi eradica de pe fața acestei planete”, a spus el.

Separat, ca răspuns la întrebarea unui alt membru al chatului care întreba dacă newyorkezii din grup urmăreau playoff-ul NBA, Giunta a răspuns: „Aș merge la grădina zoologică dacă aș vrea să văd maimuțele jucând baschet”.

Giunta, susținut în alegeri de o membră a Congresului SUA

Giunta a fost susținut de republicana din Camera Reprezentanților Elise Stefanik, la începutul acestui an, în încercarea sa de a deveni președinte al Federației Naționale a Tinerilor Republicani.

Stefanik a spus că a fost „absolut îngrozită” când a aflat de acuzațiile aduse împotriva lui Giunta și a altor membri ai chat-ului, a declarat un reprezentant pentru Politico.

„Congresmana Stefanik solicită tuturor tinerilor republicani din New York responsabili pentru aceste comentarii oribile din chat să demisioneze imediat”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Într-o declarație pentru Politico, Giunta și-a cerut scuze pentru „limbajul de neiertat” și a spus că își asumă „întreaga responsabilitate”, dar a mai declarat că pune la îndoială veridicitatea mesajelor.

„Îmi pare foarte rău pentru cei ofensați de limbajul insensibil și de neiertat găsit în cele peste 28.000 de mesaje dintr-un grup privat de chat pe care l-am creat în timpul campaniei mele pentru a conduce Tinerii Republicani”, a spus Giunta.

„Deși îmi asum întreaga responsabilitate, nu am avut nicio modalitate de a verifica acuratețea acestora și sunt profund îngrijorat că jurnalele de mesaje în cauză ar fi putut fi falsificate în mod înșelător”, a spus el.

„Aceste înregistrări au fost obținute prin șantaj și furnizate Politico de către aceleași persoane care au conspirat împotriva mea”, a spus el.

În căutarea sprijinului Casei Albe

Giunta, care a mai spus că scurgerea de informații a fost „descurajantă” din cauza „sprijinului său neclintit” pentru președintele Donald Trump, a afirmat că a discutat cu Casa Albă despre obținerea unui sprijin în încercarea sa de a deveni președinte al organizației naționale.

Trump și Comitetul Național Republican au rămas neutri. Un oficial a declarat pentru Politico că Casa Albă nu are nicio legătură cu grupul și că sute de grupuri solicită susținere.

Unul dintre membrii chatului este în prezent avocat principal în cadrul biroului consilierului general al administrației Trump din cadrul Administrației pentru Întreprinderi Mici din SUA, potrivit profilului său de LinkedIn.

Michael Bartels nu a contribuit la chat, dar „nu a opus nicio rezistență” discursului ofensator, potrivit Politico.

Alături de Giunta, William Hendrix, vicepreședinte al Kansas Young Republicans, a folosit apelative rasiste în timp ce Bobby Walker, care era atunci vicepreședinte al New York State Young Republicans, a spus că violul era „epic”.

„Nu există nicio scuză pentru limbajul și tonul mesajelor care mi se atribuie”

Într-o declarație pentru Politico, Walker și-a cerut scuze, dar a spus că anumite părți ale conversației „ar fi putut fi modificate, scoase din context sau manipulate în alt fel”.

„Nu există nicio scuză pentru limbajul și tonul mesajelor care mi se atribuie”, a spus Walker. „Limbajul este greșit și jignitor, și îmi cer sincer scuze. Aceasta a fost o lecție dureroasă despre judecată și încredere, și mă angajez să merg mai departe cu mai multă atenție, respect și responsabilitate în tot ceea ce spun și fac”.

Partidul Republican din Kansas a declarat că este „dezgustat” de comentariile făcute de Hendrix și de un alt lider menționat în raportul Politico, Alex Dwyer.

„Comentariile lor nu reflectă convingerile republicanilor și cu siguranță nu ale republicanilor din Kansas în general, care au ales un președinte de culoare acum câteva luni”, a declarat Danedri Herbert, președintele Partidului Republican din Kansas, pentru NPR.

„Republicanii cred că toți oamenii sunt creați după chipul lui Dumnezeu”, a precizat declarația.