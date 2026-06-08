Ilie Bolojan a anunțat când va lua PNL decizia privind guvernul Tomac

Liderul liberalilor, Ilie Bolojan, a declarat, luni, după discuția pe care a avut-o cu premierul desemnat, Eugen Tomac, că PNL va anunța la jumătatea săptămânii dacă sprijină obiectivele și componența Guvernului pe care europarlamentarul le-a propus la prima discuție despre viitorul Executiv, în cadrul întâlnirii unde au spus „lucrurile direct, fără ocolișuri”.

Premierul interimar a apreciat că un Guvern care nu are un sprijin din forul legislativ nu este o opțiune pentru țara noastră.

„Am prezentat perspectiva noastră şi anume faptul că un astfel de guvern, care nu se bazează pe o susţinere politică explicită, nu este o soluţie pentru România, neavând practic posibilitatea să continui reformele şi să treacă lucruri dificile de care realitatea pe care o parcurgem are nevoie, pe care România nu le poate evita, fără o susţinere parlamentară”, a declarat Bolojan, după discuţiile cu Eugen Tomac, la sediul PNL.

Bolojan a menţionat că „un guvern care nu se bazează pe o susţinere explicită nu poate duce la capăt astfel de reforme de care are nevoie România”.

O decizie privind susținerea guvernului Tomac va fi luată miercuri sau joi în Biroul Politic Național al PNL, a precizat președintele partidului.

Tomac, întâlniri cu liderii PNL, USR și PSD

Premierul desemnat, Eugen Tomac, a început, luni dimineață, să aibă primele discuții cu partidele parlamentare. Primii la care a mers au fost liberalii.

După întâlnirea cu liderii PNL, Tomac a declarat că își pune mare speranță într-o judecată corectă și cinstită în acord cu așteptările cetățenilor români pentru ca PNL să-i dea un vot de încredere.

„Am avut o întâlnire cu conducerea Partidului Național Liberal. Mi-am prezentat obiectivele Cabinetului pe care îl voi propune, sunt obiective care izvorăsc din actualele priorități ale României. Din păcate, timpul ne presează. Avem un context internațional extrem de tensionat și plin de provocări, avem o serie de urgențe ce izvorăsc din angajamentele pe care le are România în prezent – PNRR, jaloanele și implicația de a îndeplini reformele necesare, pentru ca România să-și poată lua banii pe care îi primește gratis de la Uniunea Europeană sau prin împrumut”, a spus Tomac la sediul PNL.

El a subliniat că Bolojan a început mai multe reforme, care trebuie continuate. Tomac a cerut partidelor, despre care susține că au nemulțumiri legitime, să-i acorde șansa de a forma un Executiv competent.

Premierul desemnat a precizat că miercuri va finaliza lista Guvernului, care va fi unul tehnic, bazat pe specialiști care nu sunt membri de partid „pentru că avem de luat o serie de decizii importante”.

El a explicat că lucrurile s-au încheiat pentru o parte din membrii noului Cabinet.

„Pentru câteva ministere urmează ca azi și mâine, cel târziu miercuri, să finalizez formula de Cabinet”, a declarat Tomac.

La prânz, premierul desemnat urmează să aibă o întrevedere cu liderii USR, iar după-amiază urmează să se întâlnească cu social-democrații.