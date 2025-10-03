Ilie Bolojan a anunțat listarea pe bursă a unor companii de stat. Companiile CEC Bank și Aeroporturi București au fost date ca exemplu

În perioada imediat următoare va fi demarată procedura listării pe bursă a unor companii de stat, a anunțat, vineri, Ilie Bolojan. El a dat exemplul CEC Bank și Aeroporturi București. Listarea Aeroporturi București a fost anunțată de HotNews în premieră, săptămâna trecută.

CEC Bank a avut, anul trecut, un profit de 668 milioane lei, la o cifră de afaceri de 2,5 miliarde de lei.

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti SA, care operează pe Otopeni şi Băneasa, a avut, în 2024, un profit de peste 600 milioane de lei, la o cifră de afaceri de 1,8 miliarde de lei. Pentru 2025 este estimat un profit de peste 500 milioane de lei.

Premierul a vorbit despre vânzarea unor pachete minoritare inclusiv la companii deja listate. Mai exact, vor fi vândute pachete suplimentare, dar fără ca statul să-și piardă controlul asupra acestor companii, urmând să rămână acționari majoritari.

„Un element important este cel al piețelor financiare. Este nevoie să mobilizam resurse pe piețele financiare. Avem rezerve importante care pot fi valorificate, dacă vom lista pachete minoritare de la companii publice care și astăzi sunt listate fără să ne pierdem controlul asupra acestor companii sau să listăm companii care astăzi nu sunt listate: CEC, de exemplu, Aeroporturi București”, a spus Bolojan.

Acesta spune că sunt mai multe avantaje în urma listărilor pe bursă. „În felul acesta vom asigura o mai bună gestionare a acestor companii, vom revigora bursa, vom folosi mai bine banii din fondurile de pensii, vom îmbunătății transparența și, având un acționar privat, vor fi mai bine administrate, vom avea servicii mai bune și profituri mai bune. Este o zonă pe care nu am exploatat-o suficient și pe care o vom demara în perioada imediat următoare”.

Ce alte pachete de acțiuni mai pot fi vândute

România s-a angajat prin PNRR să listeze cel puțin trei companii de stat la bursă până în 2026, din sectoarele energie și transporturi. Până acum, nu a fost stabilită o listă oficială a acestor companii, însă există discuții între reprezentanții Guvernului și cei ai Comisiei Europene pentru vânzarea unor pachete minoritare. HotNews a aflat, din surse guvernamentale, că din domeniul transporturilor compania care va fi listată este Aeroporturi Bucureşti SA, cu un pachet minoritar de acţiuni.

În urma acestor listări, statul român ar putea obţine zeci de miliarde de lei, potrivit unor surse guvernamentale.

Din domeniul energiei, sunt luate în calcul Hidroelectrica şi Romgaz, cu noi pachete de acţiuni, acestea fiind companii deja listate pe Bursa de Valori Bucureşti. Cele două companii din domeniul energiei sunt analizate, dar nu sunt luate încă decizii certe.