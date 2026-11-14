Ilie Bolojan a devenit socru mic. Fiica sa cea mare s-a căsătorit la Oradea

Ilie Bolojan a devenit socru mic sâmbătă, la Oradea, unde fiica sa cea mare, Lucia Maria, s-a căsătorit cu Daniel Bota, fost fotbalist al echipei FC Bihor. La cele două ceremonii, civilă și religioasă, au participat mai multe nume cunoscute din politică. Petrecerea de nuntă este organizată la Palazzo Grand Hall din Oradea, unde sunt așteptați aproximativ 400 de invitați, potrivit publicației Bihoreanul.

Cununia civilă a avut loc la Primăria municipiului, în jurul orei 15:40, iar ceremonia religioasă a fost oficiată ulterior la Biserica cu Lună, în centrul orașului.

La eveniment participă mai mulți politicieni liberali, printre care europarlamentarul Dan Motreanu, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu și fostul șef al Cancelariei premierului Bolojan, Mihai Jurca.

Ilie Bolojan a venit însoțit de partenera sa, Ioana Fâșie. Potrivit sursei citate, fostul premier și-a întâmpinat personal oaspeții sosiți la sediul Primăriei Oradea.

O prezență elegantă la cununia civilă a fost și mama miresei, Florentina Bolojan, fosta soție a liderului liberal.

Lucia Maria a purtat o rochie albă cu partea superioară din dantelă, cu guler înalt și mâneci lungi, transparente și a optat pentru un buchet de cale albe. Mirele a ales un costum negru, cu papion și o cală albă la rever.

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Cununia civilă a fost oficiată de primarul Oradiei, Florin Birta, care a descris evenimentul drept unul restrâns, de familie.

„A fost un moment intim, tinerii au fost foarte emoționați, mă bucur că am putut fi martor la acest eveniment”, a declarat edilul după ceremonie.

În fața Primăriei s-au adunat admiratori ai lui Ilie Bolojan, unii veniți cu buchete de flori.

Ce le-a spus Ilie Bolojan jurnaliștilor după cununia religioasă

După ceremonia civilă, mirii și invitații s-au îndreptat spre Biserica cu Lună, unde a avut loc cununia religioasă. Slujba s-a încheiat în jurul orei 17:30. Printre cei care au fost la biserică s-a numărat și primarul Florin Birta, însoțit de soția sa

La ieșirea din biserică, Ilie Bolojan a fost așteptat de jurnaliști și a făcut o scurtă declarație despre evenimentul din familia sa.

„Toți părinții ne bucurăm când copiii noștri se căsătoresc și și pentru mine e o zi de mare bucurie. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți aici”, a spus Bolojan, care nu a dorit să răspundă la alte întrebări.

Petrecerea de nuntă are la Palazzo Grand Hall din Oradea. Potrivit publicației Bihoreanul, aproximativ 400 de invitați erau așteptați la eveniment.

Cine este fiica cea mare a lui Ilie Bolojan

Lucia Maria este fiica cea mare a lui Ilie Bolojan și a fostei sale soții, Florentina. Cei doi mai au împreună o fiică.

Tânăra este arhitectă și a absolvit Facultatea de Arhitectură și Urbanism din Timișoara. Soțul ei, Daniel Bota, a făcut parte în 2013 din lotul echipei FC Bihor, care evolua atunci în Liga a II-a.