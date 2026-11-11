Ilie Bolojan anunță primul pas oficial în formarea unei „alternative la axa PSD-AUR”. „Vom discuta cu toți cei care vor să-și aducă energiile la acest proiect”

Ilie Bolojan și Ludovic Orban au anunțat miercuri fuziunea PNL cu Forța Dreptei care urmează să se finalizeze la finalul anului viitor. Acesta este primul pas în demersul de a forma o alternativă la „axa PSD-AUR”, a precizat liderul liberal.

„Vom iniția în perioada următoare discuții cu toate partidele care înțeleg că pentru a reforma România e nevoie, așa cum am spus, de coagularea forțelor politice și, în mod evident, partenerul principal în aceste discuții va fi USR. Vom discuta cu toți cei care vor să-și aducă energiile la acest proiect important pentru România, pentru că fără o alternativă serioasă la această axă pe care o vedem construindu-se PSD-AUR, nu vom putea face nimic“, a spus Ilie Bolojan.

El a precizat că această alternativă inițiată de PNL vizează alegerile locale și parlamentare viitoare.

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