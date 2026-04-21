Ilie Bolojan: Dacă joi miniștrii PSD se retrag, suntem pregătiți să îi înlocuim cu ceilalți titulari. Vom demonstra că se poate guverna mai bine decât cu frâna de mână trasă

Premierul Ilie Bolojan, căruia PSD a decis luni să îi retragă sprijinul, a declarat, marți seară, într-un interviu la PRO TV, că a avut o discuție cu președintele Nicușor Dan, în care l-a informat că nu va demisiona.

Întrebat, la știtile prezentate de Andreea Esca, cum vede ieșirea din criza politică, Bolojan a spus că după ce miniștrii PSD se vor retrage din guvern îi va înlocui cu ceilalți membri rămași în Executiv și va demonstra că „se poate guverna mai bine decât cu frâna de mână trasă”.

„E greu să faci majorități, pentru că se condiționează unii pe alții”

„Vom vedea în zilele următoare ce se va întâmpla, pentru că e o situație complicată, cu un parlament pulverizat. E greu să faci majorități, pentru că se condiționează unii pe alții. Dar știu câteva lucruri: România are nevoie de un guvern care să lucreze (….)

Dacă joi miniștrii PSD se retrag, suntem pregătiți să înlocuim cu titularii de la celelalte ministere, pentru a continua prioritățile, precum finalizarea marilor șantiere, pentru că altfel pierdem acești bani europeni”.

El a spus că, altfel, toate măsurile de până acum „vor fi anulate de toate acțiunile responsabile” și „s-ar pierde toate sacrificiile făcute un an”:

„Vom vedea ce se va întâmpla până se depune moțiunea de cenzură. În aceste zile, până se va depune moțiunea de cenzură, vom demonstra că se pot obține rezultate mult mai bune (…) decât cu frâna de mână trasă”.

Bolojan a mai spus că a avut o discuție cu președintele Nicușor Dan, pe care l-a informat că nu va demisiona din funcția de premier.

„Baronii locali ai PSD au avut o stare de nemulțumire. Măsurile de disciplină au deranjat”

În același interviu la PRO TV, Bolojan a spus că a lucrat bine cu social-democrații în primele luni, când au fost luate măsuri de creștere a taxelor, iar când s-a trecut la reduceri de cheltuieli și la reforme în administrație „a început să fie frâna de mână trasă”.

Întrebat cum s-a ajuns în această criză politică, Bolojan a spus că problemele s-au declanșat atunci când a început să introducă disciplina pentru buget, iar „Fondul de rezervă nu a mai fost pușculiță pentru administrații neperformante” și pentru „baronii locali ai PSD, care au avut o stare de nemulțumire”.

„Am lucrat bine în primele luni, când a fost momentul să luăm măsuri de creștere a taxelor. Când am trecut la reduceri de cheltuieli, la reforme, a început să fie frâna de mână trasă. Nouă luni m-am făcut că nu văd criticile, având convingerea că e o tactică a PSD, de a se deroba de răspundere. Nu s-au mulțumit cu asta pentru că au văzut că nu au efecte electorale”, a afirmat Bolojan.