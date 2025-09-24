Ilie Bolojan, conferință de presă de la ora 16:00, în aceeași zi în care CCR are pe agendă sesizările privind pensiile magistraților și măsurile din Pachetul 2 

În conferința de presă de miercuri, de la Palatul Victoria, premierul Ilie Bolojan va vorbi despre rectificarea bugetară și despre alte proiecte ale Guvernului, dar și despre rezultatul întâlnirilor avute în cadrul vizitei sale la Bruxelles.

Conferința de presa are loc de la ora 16:00, după ședința Curtii Constituționale a României (CCR) care are astăzi pe masă nouă sesizări privind cel de-al doilea pachet de măsuri pe care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament. Cele nouă sesizări sunt formulate de Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) și de către opoziția parlamentară, formată din AUR, POT și SOS România.

Decizia Curții privind pensiile magistraților este posibil să fie amânată în ședința de astăzi, au declarat surse din CCR pentru HotNews.

Premierul Ilie Bolojan a dat de înțeles cu mai multe ocazii că dacă legea privind modificările aduse la pensiile magistraților pică la CCR, atunci va demisiona, spunând că Guvernul pe care îl conduce nu va mai avea legitimitatea de a impune și alte reforme.

În conferința de miercuri Bolojan va vorbi și despre rezultatul întâlnirilor pe care acesta le-a avut în cadrul vizitei de la Bruxelles. Premierul a avut, luni, o întrevedere cu comisarul european pentru Economie şi Productivitate, Valdis Dombrovskis, pe tema situației macroeconomice și fiscale a României.

Conferința lui Bolojan va fi transmise LIVE pe conturile de Facebook și Youtube ale Guvernului, potrivit unui anunț al Palatului Victoria. HotNews va publica cele mai importante declarații ale premierului.