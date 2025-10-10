Ilie Bolojan, despre ANRE: Putea să facă mai mult, să supravegheze mai bine

Premierul Ilie Bolojan consideră că este necesară o mai bună reglementare a pieței energiei, amintind aici rolul ANRE, arbitrul pieței energetice, despre care spune că putea să supravegeheze mai bine prețurile. Potrivit premierului, ar putea exista un alt mecanism de formare al prețului, dacă ANRE ar fi fost mai inovativ. Declarațiile premierului se adaug unui șir de critci la adresa ANRE, venit din mai multe părți.

‘Trebuie să avem o piață corectă a energiei și să facem ca ANRE să supravegheze într-adevăr mai bine ceea ce se întâmplă pe piață. (…) Din punctul meu de vedere, în toți acești ani, de 10-15 ani, puteau să facă mai mult pentru a avea reguli mai clare în piață”, a declarat Ilie Bolojan, joi, la B1 TV, întrebat dacă este mulțumit de activitatea ANRE.

„Ei sunt cei care urmăresc ceea ce se întâmplă, în așa fel încât între prețul de producție și prețul pe care îl plătește la final cetățeanul sau compania să fie o diferență rezonabilă. Cred că ar putea să fie un alt mecanism de formare, dacă ar fi fost mai inovativi și ar fi lucrat mai mult pe tema asta’, a mai spus Bolojan.

Premierul a mai spus că prețul energiei în România este mare raportat la puterea de cumpărare.

Critici de la președinte și ministrul Energiei

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a cerut, recent, anchete la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), pentru că a constatat distorsiuni în piață și că traderii de energie din România au profituri de trei ori mai mari decât în celelalte state europene.

Aproape că nu a fost ieșire publică în care ministrul să nu amintească de prețurile prea mari la energie. „România plăteşte unul dintre cele mai mari preţuri la energie din lume”, spune ministrul.

Președintele României Nicușor Dan a fost mai tranșant și a acuzat direct ANRE că nu-și face treaba. Nicușor Dan a spus că „toţi banii din preţul ăsta se duc la nişte speculatori”. „Pentru că mecanismele care n-ar trebui să permită acestor speculatori decât să aibă nişte profituri rezonabile într-o economie de piaţă, mecanismele sunt gestionate din ANRE care nu-şi face treaba”, a mai spus Nicușor Dan.

Critici la adresa ANRE a lansat şi fostul ministru al energiei Răzvan Nicolescu. „Piaţa de energie are nevoie de reforme şi un ANRE activ şi eficient. Avem cele mai mari diferenţe de preţ din Europa între bandă şi vârf”, a spus fostul ministru.

„Conducerea ANRE stă doar pe Facebook şi ne comunică banalităţi, inclusiv alegerea într-un bord al ACER (o funcţie fără relevanţă pentru că în Bordul acela contează doar Preşedintele), unde desemnarea se face pe principiul rotaţiei. (…) A trecut şi sezonul estival. Poate totuşi implementăm tariful binom. Ce ziceti?”, a adăugat Răzvan Nicolescu, fost ministru, dar şi fost preşedinte al ACER – Agenția Europeană de Reglementare în Energie.

Franck Neel, director OMV Petrom, a avertizat, zilele trecute, că România se află în continuare aproape de riscul unui blackout, iar piața energetică funcționează în prezent în dezechilibru.

Directorul Dispecerul Energetic Național (DEN) Transelectrica, Virgiliu Ivan, a avertizat și el că România riscă să nu poată acoperi integral consumul de energie electrică, în iarna care urmează și nu numai, chiar dacă mobilizează resursele interne disponibile și apelează la importuri.

George Niculescu, preşedintele instituției, a răspuns cu ironii după criticile lansate în ultima perioadă, din mai multe zone.

„Nu plătim cel mai mare preţ la energie electrică din lume, nici din Europa, nici din galaxie. Ca să fie foarte clar, nu cred că o să avem blackout iminent (pană de curent majoră). Nu ştiu, iarăşi, ce înseamnă iminent, dacă vorbim de el şi-l poziţionăm în 2026, iminenţa asta cred că dispare. Marţienii pot şi ei veni într-un viitor apropiat. Nu ştiu cine o să fie primii, blackout-ul sau extratereştrii”, a declarat Niculescu, la o conferință organizată de Profit.