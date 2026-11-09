Bolojan anunță măsuri împotriva celor care au acumulat datorii în PNL „cu încălcarea statutului”: „Mi se pare normal”

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat că partidul va lua măsuri împotriva celor care au semnat contracte cu încălcarea statutului, precum și că va fi raportat public modul în care au fost cheltuite sumele primite de formațiune din donații și din surse publice.

Duminică, într-o ședință de Birou Politic Național, partidul a aprobat, în unanimitate, inițierea procedurilor de recuperare a sumelor aferente facturilor neachitate sau contractelor încheiate fără respectarea prevederilor statutare.

În cadrul unei conferințe de presă, luni, Ilie Bolojan a declarat că „PNL are datorii rămase atât din alegerile locale din 2020, de la patru filiale, cât și din 2024, pe care trebuie să le eșaloneze, să le achite”.

„În acest sens, am luat deciziile corespunzătoare. În ceea ce privește transparența acestora, am mai explicat, le vom pune toate la dispoziția opiniei publice. N-avem nimic de ascuns și este normal să se știe cât se poate de clar cum au fost cheltuite toate sumele pe care le-am angajat, atât din donațiile membrilor noștri, cât și din surse publice”, a adăugat liderul liberalilor.

El a susținut că nu poate comunica sume, „pentru că țin de penalități, de negocieri, lucruri care vor fi clarificate în perioada următoare”.

„Mi se pare normal să ne îndreptăm împotriva celor care sunt responsabili”

Întrebat ce se impută vechii conduceri a partidului, Ilie Bolojan nu a dat un răspuns direct, dar a spus că, conform statutului PNL, o filială județeană putea semna „contracte până la un anumit prag, pe care, dacă îl depășea, trebuia să aibă acordul structurii de trezorerie de la nivel național”.

„S-au semnat contracte peste acest prag. Nu există acordul structurii naționale. Ca atare, în momentul în care ai semnat un acord, cu încălcarea statutului, în momentul în care acel contract, pe care l-ai semnat, n-a fost achitat, ceea ce a generat din partea creditorului procese, solicitarea de penalități, care au fost aprobate de instanțe, este anormal să nu achiți aceste datorii, dacă tot le-ai creat, și să le muți pe structura centrală a partidului”, a afirmat Bolojan.

„În aceste situații, ca să fiu cât se poate de clar, mi se pare normal să ne îndreptăm împotriva celor care sunt responsabili, pe de o parte, de încălcarea prevederilor statutare și de neachitarea acestor contracte, dacă nu vor găsi o soluție cu creditorul pentru a le eșalona”, a continuat el.

Președintele PNL a adăugat că „valoarea penalităților poate să fie de câteva ori mai mare decât baza” în cazul acestor contracte.