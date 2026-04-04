Ilie Bolojan, despre măsurile luate în criza combustibililor: „Acţionăm în limita posibilităţilor. Guvernul nu are niciun beneficiu de pe urma creşterii preţurilor”

Premierul Ilie Bolojan a declarat sâmbătă că Guvernul încearcă să limiteze efectele crizei combustibililor în limitele bugetare existente și a susținut că statul nu are de câștigat din scumpirea carburanților, în contextul blocării transportului de țiței prin strâmtoarea Ormuz.

„La o lună de zile de la începerea războiului din Orientul Mijlociu, efectele blocării transportului de țiței și produse derivate către țările lumii se simt atât pentru cetățeni, cât și pentru guverne. Aceste efecte se manifestă în special prin creșterea prețurilor la combustibili, la îngrășăminte pentru agricultură și prin rate ale dobânzilor mai mari”, a scris prim-ministrul într-o postare pe Facebook.

„Dacă se prelungește conflictul, creșterea economică va fi mai mică peste tot în lume, iar inflația va crește la nivel global. Toate țările din economia globală vor fi afectate, iar România nu poate fi o excepție”, a continuat Bolojan.

„Nu putem anula aceste efecte, ci putem doar să limităm costurile în limita posibilităţilor pe care le avem”, a adăugat premierul.

El a subliniat că măsurile adoptate sunt condiționate de situația bugetară: „Acţionăm în limita posibilităţilor pe care le avem, ca urmare a deficitelor bugetare foarte mari din anii trecuţi şi a constrângerilor din prezent”.

Totodată, Ilie Bolojan a respins ideea că statul ar beneficia de pe urma creșterii prețurilor la carburanți. „Guvernul nu are niciun beneficiu de pe urma creşterii preţurilor la carburanţi. Dimpotrivă”, a precizat acesta.

Potrivit premierului, veniturile suplimentare generate de scumpiri sunt mai mici decât costurile suportate de stat pentru a atenua efectele crizei. Din estimările Ministerului Finanțelor, într-o lună s-ar încasa suplimentar din TVA între 100 și 110 milioane de lei, în condițiile unui preț mediu al carburanților de 10–10,2 lei.

Guvernul a aprobat vineri, într-o ședință extraordinară, proiectul de Ordonanță de Urgență care vizează reducerea cu 30 de bani a accizei la motorină, o măsură menită să scadă direct prețul la pompă. În același timp, pentru a compensa această reducere, este impusă o taxă de solidaritate asupra veniturilor excepționale obținute din comercializarea țițeiului.

„De ce doar motorina? În România, consumul de motorină reprezintă peste 75% din consumul total de combustibil, benzina reprezentând sub 25%. În plus, la motorină creșterile de preț au fost duble față de cele de la benzină. De asemenea, costul motorinei afectează prețul transportului de mărfuri și de călători, costul pentru funcționarea mașinilor și utilajelor grele din construcții și industrie, prețurile din economie, în general, și, implicit, costul vieții”, a mai scris Bolojan sâmbătă.