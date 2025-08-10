Ilie Bolojan, despre pachetul 2: „Statul nu mai are capacitatea financiară să distribuie atâția bani către autoritățile locale” /„E foarte probabil să crească” impozitele locale

Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, duminică, la Antena 3, că al doilea pachet de măsuri „va face ca administrațiile publice din România să își schimbe atitudinea”, premierul atrăgând atenția că țara „nu se schimbă doar din București”, ci „se schimbă din fiecare localitate”.

Premierul a spus că din cauza deficitului bugetar „statul român nu mai are capacitatea financiară să distribuie atâția bani către autoritățile locale”.

„Atunci putem livra servicii cel puțin la fel de bune cu cheltuieli mai mici, pentru că avem exemple în România multe unități administrative, consilii județene, primării mari, primării de comune mici, care cu mai puțini angajați, care cu mai puține costuri asigură servicii cel puțin la fel de bune ca și primăriile unde personalul este supradimensionat”, a continuat Ilie Bolojan.

El a subliniat nevoia de a fi încurajată performanța în administrație.

„Din păcate, până acum, nu s-a sancționat lipsa de performanță, nu s-a descurajat lipsa de performanță. Dacă încurajezi performanța, de exemplu, banii de echilibrare bugetară ți se virează direct proporțional cu gradul de încasare a impozitelor, atunci cu siguranță ca să îți iei banii care te ajută să funcționezi va trebui, în primul rând, să îți faci și tu datoria, să îți încasezi impozitele”, a adăugat liberalul.

Ilie Bolojan a spus că al doilea pachet de măsuri „a fost discutat în aceste zile și el va face ca administrațiile publice din România să își schimbe atitudinea și să avem peste 3.000 de factori de dezvoltare”.

„Pentru că România nu se schimbă doar din București, se schimbă din fiecare localitate din țară”, a explicat premierul.

Ce a spus despre impozitele locale

Întrebat dacă în acest pachet de măsuri vor fi prinse și unele privind taxele și impozitele locale, Ilie Bolojan a afirmat: „În componenta fiscală, și aceste lucruri ar urma să fie cuprinse”.

„Ele se vor aplica, cu data de 1 ianuarie, anul viitor, și aici impozitele e foarte probabil să crească, pe proprietăți, la persoanele fizice, nu la juridice, pentru că din toate datele pe care le avem ele sunt la un nivel care nu reflectă valoarea proprietății – și atunci unul din lucrurile care vor fi cuprinse în acest al doilea pachet este și reașezarea acestor impozite la o valoare care să fie apropiată de cea de piață”, a mai declarat premierul Ilie Bolojan.