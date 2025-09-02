Ilie Bolojan, despre reforma administrației locale, după discuția de la Cotroceni: E loc de reduceri de personal și în administrația centrală

Prim-ministrul Ilie Bolojan a spus că discuțiile purtate de liderii coaliției de guvernare și președintele Nicușor Dan, marți, la Cotroceni, s-au concentrat pe măsurile adoptate luni prin angajarea răspunderii Guvernului și pe „componenta de administrație pe care nu am finalizat-o”, dar și pe „colaborarea din coaliție”.

Premierul a confirmat, marți, la Digi24, că în privința măsurilor referitoare la reforma administrației locale, care nu au fost adoptate luni odată cu celelalte proiecte din pachetul 2, va fi analizată situația „până la jumătatea lunii septembrie”.

„Concluzia discuției a fost că până la jumătatea lunii septembrie un grup de lucru, care va fi format în structura Guvernului, va analiza toate soluțiile în așa fel încât să finalizăm și acest pachet, urmând ca efectul pe care îl obținem, ca obiectiv, să fie o reducere de 10% a posturilor efective din administrația publică locală (…), e vorba de personal, posturi efectiv ocupate, adică personal, iar în paralel, sigur, să lucrăm și pentru reducerea și calculul corect al posturilor în administrația centrală, unde, și aici, e loc de reduceri de personal”, a declarat Ilie Bolojan.

El a menționat că, „analizând câteva instituții” din administrația centrală, a „constatat că personalul este supradimensionat și sunt convins că lucrurile pot funcționa cu economii importante și în administrația centrală sau în serviciile deconcentrate ale statului în fiecare județ”.

Ce a spus despre funcționarea coaliției

Premierul a declarat că „o coaliție poate funcționa dacă există încredere între partide, dacă se urmăresc obiectivele care au fost convenite la începutul formării coaliției, iar acest obiectiv, de a corecta deficitul atât pe componenta de creștere de venituri, cât și pe cea de reducere de cheltuieli, este unul asumat de la formarea coaliției”.

„Având, gândiți-vă, un deficit de aproape 10% din PIB-ul României, ceea ce înseamnă niște sume foarte mari, undeva în jur de 30 de miliarde, deci sume destul de robuste, în această situație, nu ai cum să reduci deficitul doar prin componenta de creștere de venituri – și reducerea de cheltuieli a fost un angajament al coaliției, pe care trebuie să îl punem practică. Sper ca toți cei care suntem în coaliție să respectăm aceste înțelegeri, să le și punem în practică, să găsim soluții de comun acord pentru a le pune în practică”, a adăugat Ilie Bolojan.

Întrebat despre scenariul unei demisii, având în vedere amenințarea pe care a făcut-o în ședința coaliției de duminică, Ilie Bolojan a răspuns: „Sper să găsim o soluție ca atunci când ocupi o funcție publică, indiferent de greutățile pe care le ai, de ce ești pus în situația să suporți, să știi că merită să faci acest lucru, nu doar să ocupi o funcție, ci să și poți face ceva, în cazul meu, pentru România”.

„Dacă doar stai pe o funcție și lucrurile despre care știi că trebuie făcute pentru a trece țara prin această perioadă dificilă nu le poți face, nu se justifică să stai pe acest post, dar asta nu e o problemă de amenințare sau de termeni ultimativi, e pur și simplu o constatare de bun simț și sper să ajungem la jumătatea lunii septembrie la o soluție și la acest pachet foarte important”, a mai declarat premierul.