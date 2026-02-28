Ilie Bolojan, după atacurile din Orientul Mijlociu: „Toate structurile noastre sunt în alertă”

Premierul Ilie Bolojan a declarat sâmbătă că pentru cetățenii români aflați în țările care și-au închis spațiile aeriene din cauza conflictului în Orientul Mijlociu se caută soluții pentru transportul către casă, „în momentul în care va fi posibil să se reia zborurile”.

„Am vorbit cu doamna ministru Țoiu (n.r. ministra de Externe Oana Țoiu). Toate structurile noastre sunt în alertă, pentru că așa cum știti mai multe țări și-au închis spațiile aeriene, ceea ce înseamnă că zborurile spre aceste țări nu vor mai avea loc. De asemenea, zborurile din aceste țări vor fi oprite o perioadă de timp și prin ambasadele nostre vom ține legătura cu cetățenii români care sunt în aceste țări, încercând pe de-o parte să fie informați vizavi de ce se întâmplă și să găsim soluții pentru ca în momentul în care va fi posibil să se reia zborurile să asigurăm transportul acestora spre casă sau spre țările unde doresc să ajungă”, a declarat Bolojan, într-o declarație de presă la Consiliul Județean Giurgiu.

Premierul a mai spus că angajații ambasadelor noastre „sunt în bună regulă”.

„Sunt la posturi, asta este datorita lor și trebuie să rămână pe poziții astfel încât să-i susținem pe cetățenii noștri sau să reprezinte țara noastră în aceste țări, chiar și în această situație dificilă”, a mai spus Bolojan.