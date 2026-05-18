„Ilie Bolojan este un zombie politic”, susține Sorin Grindeanu. Planul pe care i-l impută liderului PNL

Președintele PSD Sorin Grindeanu a afirmat, la Antena 1, că Ilie Bolojan a ajuns „un zombie politic” care se agață de funcția de prim-ministru. Totodată, Grindeanu i-ai reproșat lui Bolojan că dorește ca România să fie dominată de doi poli de putere: unul „progresist de dreapta” alcătuit din PNL și USR și celălalt suveranist, iar partidele de stânga să aibă un rol minor în politica românească.

Sorin Grindeanu a spus că la consultările de la Cotroceni a prezentat condițiile pe care le are PSD legate de formarea viitorului guvern.

„Nu mai dorim un guvern condus de Ilie Bolojan (…) Domnul Bolojan este un fel de zombie politic care se agață de funcție”, a spus liderul PSD adăugând că „toate lucrurile sunt blocate din cauza unui singur om”.

O doua linie roșie este legată de o majoritate cu partide care nu sunt pro-occidentale și de faptul că PSD nu va susține un guvern minoritar PNL-USR.

„Pol progresist de dreapta”

Grindeanu l-a acuzat pe Bolojan că a încercat sistematic să blocheze inițiativele social-democraților în cadrul coaliției de guvernământ.

„Explicația este de ordin politic. Ilie Bolojan este adeptul următoarei filosofii politice: trebuie să existe două blocuri mari, unul de tip progresist și unul suveranist. Iar PSD și celelalte partide de la centru, centru stânga, centru dreapta, trebuie să aibă rolul diminuat. Este un calcul politic din prima zi în care am intrat în această coaliție”, a spus Sorin Grindeanu.

Pesedistul a afirmat că acest lucru ar fi dovedit de faptul că PNL a lansat mai multe atacuri împotriva PSD decât contra celor de la AUR

„Prin consultarea internă a PSD, prin moțiunea de cenzură, noi am arătat un plan politic pe care îl avea Ilie Bolojan în cap: unirea PNL cu USR și crearea unui pol progresist de dreapta, care să se contrapună la polul suveranist”, a spus liderul social-democraților.

Candidatura la prezidențialele din 2030

De asemenea, Grindeanu a afirmat că obiectivul lui Ilie Bolojan este candidatura la viitoarele alegeri prezidențiale

„Domnia sa asta vizează. Cred că de aceea există acest blocaj. Vizează anul 2030, cred că și în 2025 a încercat până în ultimul moment să fie candidat la alegerile prezidențiale (…) Nu a putut pentru că nu a avut susținere. Este evident că el își dorește candidatura la alegerile prezidențiale. Mai sunt patru ani. El nu vrea să deblocheze situația politică, ci vrea să-ți construiască statuia cu care să candideze peste patru ani”, a conchis Grindeanu.

Președintele Nicușor Dan a început astăzi consultările oficiale cu partidele parlamentare pentru a forma un nou guvern. Obiectivul declarat este de a forma „o majoritate pro-occidentală”.

„Fiecare delegație și-a prezentat poziția, și-a argumentat constrângerile și a precizat în ce condiții ar avea disponibilitatea de a participa la guvernare sau de a susține un nou Executiv”, a anunțat președintele Nicușor Dan într-un comunicat de presă emis luni, la finalul consultărilor cu partidele.

„Vom continua seria de consultări până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă, pro-occidentală”, a continuat președintele.

Care sunt pozițiile principalelor partide

Liderul PSD Sorin Grindeanu, precizat, după consultările cu președintele Dan, care este poziția partidului.

„Principalele principii pe care noi nu le vom încălca sunt ceea ce ne au spus membrii partidului, că nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan prim ministru și excluderea unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale. Astea sunt principiile pe care noi le-am transmis președintelui”, a mai spus Sorin Grindeanu.

Delegația PSD a stat aproximativ 30 de minute la Cotroceni. „A fost o întâlnire în care a ascultat președintele, nu s-a discutat niciun nume, absolut niciun nume”, au spus surse social-democrate pentru HotNews.

În schimb, liberalii au exclus orice colaborare viitoare cu social-democrații. „PNL nu va mai susține un guvern și nu va mai participa la un guvern în care se va mai regăsi și PSD. Nu vom susține și un guvern cu premier tehnocrat, în care se va găsi și PSD. În contextul în care PSD va fi la guvernare, PNL va fi în opoziție”, a spus Ilie Bolojan, la finalul consultărilor cu Nicușor Dan.

Delegația USR a avut discuția cea mai lungă cu președintele dintre toate delegațiile partidelor, exprimând la final o poziție similară cu cea a PNL.

„PSD a blocat, a sabotat reformele și tocmai de aceea nu vedem cum să le putem face cu PSD într-un guvern comun. Asta înseamnă ca PSD găsește o majoritate, noi vom intra în opoziție”, a declarat Dominic Fritz, care a exclus și participarea la un guvern cu un premier tehnocrat.

Liderul UDMR Kelemen Hunor a afirmat că Uniunea este deschisă la refacerea fostei coaliții. „Un guvern minoritar nu poate supraviețui foarte mult și nu există varianta susținerii unui guvern în spatele căruia se află AUR. În rest, toate pot fi discutate”, a spus Kelemen.

AUR, principalul partid de opoziție, a anunțat că este dispus să-și asume guvernare, cu un premier pe care să-l propună formațiunea. „Facem un apel la români să ne sprijine și, dacă în actuala arhitectură a Parlamentului nu vom găsi majoritatea necesară, să ne întoarcem înapoi la popor”, a declarat George Simion.