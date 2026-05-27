Ilie Bolojan explică motivele creșterii prețurilor la energie. Reproșuri la adresa managerilor unor companii de stat

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, într-o postare pe Facebook, că majorarea prețurilor la energie este cauzată inclusiv de nerealizarea investițiilor cu fonduri nerambursabile de către companii controlate de stat, el imputând managementului acestora că nu au folosit banii decât într-un „grad foarte scăzut”, motiv pentru care se impune reevaluarea criteriilor de performanță pentru aceste șefii acestor companii.

Ilie Bolojan susține că prețurile la energie au afectat nu doar bugetele familiilor, ci și competitivitatea economiei românești, ceea ce a dus la scăderea producției industriale în ultimii cinci ani.

Miliarde de euro nefolosiți

„Pentru a ne redresa economic, scăderea prețului energiei electrice este o condiție de bază. Vom reduce prețul energiei doar odată cu realizarea investițiilor în producția de energie, în stocare și în modernizarea rețelelor, precum și prin eliminarea întârzierilor la investițiile pentru care avem deja finanțarea asigurată”, a scris primul-ministru.

El amintește că România beneficiază de transferuri către Fondul de Modernizare, provenite din certificatele cu emisii de gaze cu efect de seră, bani care pot fi folosiți doar pentru investiții în energie regenerabilă, eficiență energetică și modernizarea rețelelor.

Este vorba de investiții aprobate, nerambursabile, de 12 miliarde de euro, dintre care 7,7 miliarde de euro sunt alocate energiei. Cu toate acestea, investițiile se realizează greoi.

„Nefolosirea fondurilor este cauzată și de nerealizarea investițiilor alocate marilor companii de stat din domeniul energiei. Acestea au avut, în ultimii ani, un grad foarte scăzut de realizare a investițiilor, afectând dezvoltarea noilor capacități de producție și a rețelelor energetice. Această situație există deoarece, în contractele de mandat ale celor care conduc aceste companii, nu sunt incluși indicatori care să lege evaluarea lor de realizarea investițiilor, de utilizarea fondurilor disponibile și de respectarea termenelor asumate”, a afirmat Bolojan.

Exemplele date de Bolojan

El dă trei exemple dintre companiile energetice de stat, primul fiind cel al Complexului Energetic Oltenia.

„Are 11 investiții aprobate, în valoare de aproape 900 de milioane de euro, dintre care nouă au fost semnate în vara anului 2023 și două în 2024: parcuri fotovoltaice și centrale pe gaz. Lucrările decontate în toți acești ani reprezintă sub 10%, existând un risc mare ca centralele pe gaz să nu fie finalizate. Nefinalizarea acestora ne creează probleme serioase în îndeplinirea jaloanelor privind decarbonizarea și poate duce la pierderea fondurilor europene”, reclamă șeful Guvernului.

De asemenea, este menționată Transelectrica cu 11 contracte, în valoare totală de peste 530 de milioane de euro pentru linii electrice noi, interconexiuni și retehnologizări de stații. Doar 4% din sumă a fost decontată ceea ce duce la întârzierea asigurării accesului la rețele electrice și la interconexiuni și distorsiuni în piața de energie.

În fine, ELCEN București a semnat în 2024, trei contracte în valoare totală de peste 360 de milioane de euro pentru modernizarea CET-urilor, însă proiectele sunt încă în faza de licitație.

„Nu mai putem continua în acest fel. Nu este normal să deții funcții de conducere în companii de stat de tip monopolist, să ai câștiguri mari, fără ca acestea să fie condiționate de realizări și performanță. Am convenit cu responsabilii din Energie să lucrăm la modificarea indicatorilor de performanță pentru toate companiile care nu își realizează investițiile”, a conchis Ilie Bolojan, care ocupă și funcția de ministru interimar al Energiei.