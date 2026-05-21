Bolojan anunță oficial măsurile împotriva proiectelor „speculative” din domeniul pe care îl voia „deparazitat”

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a adoptat joi două reglementări care vor debloca accesul producătorilor de energie la rețelele electrice, a declarat prim-ministrul interimar Ilie Bolojan, joi seară.

Cele două prevederi, potrivit premierului, se referă la creșterea garanției pentru racordare de la 5% la 20% din tarif, respectiv la introducerea unei garanții de 30 de euro/kW, raportată la puterea instalată, pentru obținerea autorizației de înființare.

„Firmele care își vor duce proiectul la bun sfârșit își vor primi garanțiile înapoi, iar cele care nu vor investi vor pierde banii și vor elibera accesul pentru alții. Până acum, pentru că nu au existat garanții și termene ferme, au fost autorizate multe proiecte speculative, peste capacitatea rețelelor, blocând practic accesul sau crescând mult costul de racordare”, a declarat Ilie Bolojan, joi seară, într-o postare pe Facebook.

El a mulțumit conducerii ANRE pentru modificarea regulamentului.

Ilie Bolojan a spus că „este una dintre cele trei direcții de bază pe care trebuie să le urmărim pentru a scădea prețul energiei în țara noastră”.

Cele trei direcții menționate de premier sunt „deblocarea accesului la rețelele electrice prin desființarea ATR-urilor speculative” și „susținerea sistemelor de stocare în baterii sau cu acumulare prin pompaj, care să poată stoca surplusul de energie electrică din timpul zilei și să îl facă disponibil seara”, precum și „urgentarea finalizării investițiilor pentru a crește producția de energie și capacitatea rețelelor”.

Ilie Bolojan spunea că domeniul trebuie „deparazitat”

Într-o conferință de presă din 8 aprilie, Bolojan atrăgea atenția că „sub 10%” dintre proiectele pentru care au fost emise avize tehnice de racordare (ATR) au și avansat efectiv, în timp ce restul de 90% „sunt cu caracter speculativ”.

Potrivit premierului, până în această primăvară au fost emise ATR pentru proiecte de 80.000 de megawați, deși economia românească are nevoie de o putere zilnică de doar circa 9.000 de megawați.

„Vom putea permite investitorilor serioși, care sunt pe piața românească, care vor să acceseze finanțări pe care le pun Ministerul Energiei și Guvernul la dispoziție sau care au finanțările proprii, bancare, să poată realiza aceste investiții, dar pentru asta, deci, e nevoie să deparazităm, practic, rețelele noastre de aceste avize tehnice de racordare”, declara Ilie Bolojan.

HotNews a dezvăluit în 2024 că una dintre cele mai cunoscute afaceri făcute astfel a fost a lui Mihai Cristian Ciolacu, nepotul fostului premier și lider PSD Marcel Ciolacu.