Ilie Bolojan îl consideră pe Adrian Veștea „veriga slabă”. „Ca să spargi ceva, cauți locul cel mai slab”

Președintele PNL Ilie Bolojan a afirmat, la Digi24, că Adrian Veștea a fost desemnat premier pentru că era „veriga slabă” într-o încercare de a sparge partidul. Bolojan spune și de ce nu l-a invitat pe Nicușor Dan la Congresul PNL.

Întrebat de ce crede că Nicușor Dan l-a ales pe Adrian Veștea pentru postul de premier, Ilie Bolojan a răspuns: „Trebuie să-l întrebați pe domnul președinte. Dacă e să fac o apreciere, a fost veriga slabă. Ca să spargi ceva, trebuie să vezi locul unde este mai slab.”

„Nu este un gest de fair-play”

Bolojan a adăugat că tensiunile din partid de acum au fost generate și de nominalizarea lui Veștea.

„În mod cert nominalizarea unui om din partid fără să consulți partidul, nu este un gest de fair-play și nu unul în spiritul unei democrații parlamentare”, a spus liberalul.

El a avertizat că membrii partidului care vor face parte din guvernul Veștea vor fi excluși din partid.

„Conform deciziei Congresului, Biroul Permanent Național va trece la declanșarea procedurilor de excludere din partid. Nu vor mai fi membri de partid. Mai trebuie să existe și întâlnirea cu colegii, trebuie să dai cu ochii de ei. Nu e vorba de a te răfui cu o persoană sau alta, dar nu există să nu respecți niște reguli într-o organizație”, a motivat Bolojan.

El a evitat să precizeze dacă a mai discutat cu președintele Nicușor Dan, după desemnarea lui Veștea, însă a spus că variantele de soluționare a crizei politice pe care le-a propus noua conducere a PNL au fost deja transmise șefului statului.

Veștea, acuzat de lipsă de respect

Întrebat dacă l-a invitat pe Nicușor Dan la Congresul PNL, Bolojan a răspuns: „Acest congres a fost într-o situație de criză, nu știu dacă era potrivit. Ieri la ora 17.00 nu știam cum se va desfășura congresul, dacă va fi o moțiune sau mai multe (…) Nu am vrut să generăm un spectacol care să-i facă pe invitați să se simt prost”.

Pe de altă parte, Bolojan i-a reproșat lui Veștea că nu a venit să-și susțină poziția în fața partidului, inclusiv prin depunerea unei moțiuni proprii cu care să candideze la șefia PNL.

„Vineri, la Consiliul Națională, s-a văzut raportul de forțe și atunci nu a mai venit să candideze. Era și asta o formă de respect. A nu te prezenta în fața oamenior veniți din toată țara, dar să folosești numele partidului, în loc să-și dai demisia, nici asta nu este în regulă”, a mai spus Ilie Bolojan.

Președintele PNL Ilie Bolojan a fost reconfirmat la șefia partidului după un vot covârșitor exprimat de delegații liberali la Congresul Extraordinar al partidului. La congres s-a votat un ultimatum pentru cinci liberali: să-și dea demisia până luni, la ora 12.00, sau dacă nu, vor fi excluși din partid. Este vorba de: Adrian Veștea, Hubert Thuma, Rareș Bogdan, Alina Gorghiu și Lucian Bode.

În prima ședință a noii conduceri, s-a decis ca președintelui Nicușor Dan să i se propună două variante de soluționare a crizei politice, ambele cu guvern minoritar.

„Un guvern minoritar PSD cu partidele care vor dori în mod transparent să facă parte din acest guvern sau un guvern format din PNL-USR-UDMR. Cei trei președinți am discutat și există o deschidere și un acord de principiu pentru acest lucru pe care să-l propunem președintelui României”, a spus președintele PNL.

În cazul în care șeful statului alege prima variantă, PNL se angajează să nu depună moțiune de cenzură până la finele anului, dacă viitorul guvern al PSD va respecta termenii unui pact național în care partidele semnatare să se angajeze că vor implementa rapid reformele din PNRR și că nu vor majora cheltuielile sectorului public.