VIDEO Ilie Bolojan, în conferință de presă după o ședință extraordinară de Guvern: „Niciun venit din sistemul sanitar nu scade”

Premierul Ilie Bolojan susține declarații de presă marți seară, la finalul unei ședințe extraordinare de Guvern.

Executivul s-a reunit mai devreme și a aprobat Memorandumul privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din unităţile sanitare publice. Se deblochează, astfel, peste 6.850 de posturi, cele mai multe pentru asistenţi medicali. Cea mai mare parte a posturilor sunt pentru spitale, iar aproape 400 pentru Serviciile de Ambulanţă Judeţene.

„În şedinţa de Guvern din această seară a fost aprobat Memorandumul privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din unităţile sanitare publice. ​Prin acest document se deblochează un număr total de 6.850,75 de posturi”, a anunțat Ministerul Sănătăţii (MS).

Potrivit MS, posturile sunt distribuite astfel:

6.452 de posturi pentru spitalele finanţate din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS);

398,75 de posturi pentru Serviciile de Ambulanţă Judeţene (SAJ).

„Cea mai mare parte a posturilor deblocate vizează asistenţii medicali şi personalul auxiliar, categorii esenţiale pentru funcţionarea spitalelor şi a serviciilor de ambulanţă”, a transmis Ministerul Sănătăţii.

Structura completă a posturilor deblocate este următoarea:

2.593 posturi pentru asistenţi medicali;

2.567 posturi pentru personal medical auxiliar (infirmiere, brancardieri etc.);

1.433,75 posturi pentru medici;

257 posturi pentru farmacişti, biologi, biochimişti şi fizicieni.

„Aprobarea acestui Memorandum reprezintă un pas important pentru echilibrarea resursei umane din sistemul de sănătate şi pentru asigurarea continuităţii actului medical în unităţile sanitare. Este o măsură necesară, însă demersurile pentru susţinerea personalului medical şi pentru eficientizarea sistemului sanitar trebuie continuate de o manieră predictibilă şi fermă”, a declarat ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila.

Decizia le permite spitalelor şi serviciilor de ambulanţă să lanseze fără întârziere procedurile de recrutare.

Luni seară, Ministerul Sănătăţii a anunţat că propune deblocarea a peste 7.800 de posturi, dintre care aproape 3.000 pentru asistenţi medicali şi peste 1.300 pentru medici.

HG privind strategia biodiversității, retrasă

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat, mai devreme în cursul serii de marți, că s-a decis retragerea hotărârii de Guvern privind Strategia Națională pentru Conservarea Biodiversității 2026 – 2030, având în vedere plângerea prealabilă formulată de PSD în acest caz, iar prevederile sale fac obiectul unui proiect de lege care a fost depus marți la Senat.

„Pentru mine și pentru Guvern nu există interes politic deasupra intereselor României. Iar când în joc sunt fonduri importante care intră în economia țării noastre, nu ne putem asuma riscul unor pierderi mari. Adoptarea Strategiei Naționale pentru Conservarea Biodiversității 2026 – 2030 reprezintă un jalon asumat de România în cadrul PNRR (Jalonul 31). Neîndeplinirea lui ar atrage o penalitate de peste 970 de milioane de euro. Guvernul României a îndeplinit acest jalon printr-o hotărâre de Guvern, în ședința din 23.07.2026, cu avizul Ministerului Justiției, în aplicarea prevederilor capitolului Mediu din Programul de guvernare și pentru respectarea angajamentelor externe asumate de România. (…) Ca să hărțuiască un Guvern pe care l-a demis fără să aibă nimic de pus în loc, dar și ca să satisfacă interesele propriei clientele, PSD a declanșat o procedură de suspendare și anulare în justiție a mai multor hotărâri de Guvern, inclusiv aceasta”, a scris Bolojan, pe Facebook.

El a adăugat că trei dintre hotărârile atacate se referă la obligații asumate în contul fondurilor europene nerambursabile.

„PSD se joacă, în total, cu 1,1 miliarde de euro. Una dintre aceste hotărâri, referitoare la Strategia Biodiversității, de a cărei adoptare până la 31 august depinde o penalitate de 1 miliard de euro, am înțeles că PSD se angajează să o susțină pentru a fi adoptată rapid ca proiect de lege. Deși nu am niciun dubiu privind legalitatea adoptării hotărârilor, nu îmi pot asuma riscul unei eventuale suspendări a actului normativ până la soluționarea definitivă a cauzei. (…) În consecință, am decis să retragem Hotărârea de Guvern privind Strategia Națională pentru Conservarea Biodiversității 2026 – 2030. Prevederile fac obiectul unui proiect de lege care a fost depus azi la Senat. Facem ce trebuie pentru România, vom vedea dacă PSD se va ține de cuvânt măcar de această dată”, a transmis prim-ministrul interimar, potrivit Agerpres.

Ilie Bolojan a precizat că forma actuală a strategiei a fost convenită cu Comisia Europeană, iar eventuale modificări pot fi echivalate cu neîndeplinirea jalonului PNRR, ceea ce va atrage penalități.