Guvernul aprobă în ședință deblocarea posturilor vacante din spitale

Guvernul, reunit în ședință extraordinară marți seară, a aprobat un memorandum ce prevede organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din Sănătate. Este vorba despre mii de posturi deblocate și, potrivit Guvernului, ​decizia tocmai adoptată le permite spitalelor și serviciilor de ambulanță „să lanseze fără întârziere procedurile de recrutare”.

„În ședința de Guvern din această seară a fost aprobat Memorandumul privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din unitățile sanitare publice. Prin acest document se deblochează un număr total de 6.850 de posturi”, informează un comunicat al Executivului remis la finalul ședinței.

Potrivit sursei citate, posturile sunt distribuite astfel:

​398 de posturi pentru Serviciile de Ambulanță Județene (SAJ).

​6.452 de posturi pentru spitalele finanțate din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS);

​Cea mai mare parte a posturilor deblocate vizează asistenții medicali și personalul auxiliar, categorii esențiale pentru funcționarea spitalelor și a serviciilor de ambulanţă, precizează Guvernul.

Structura completă a posturilor deblocate este următoarea:

2.593 posturi pentru asistenți medicali;

2.567 posturi pentru personal medical auxiliar (infirmiere, brancardieri etc.);

​1.433 posturi pentru medici;

257 posturi pentru farmaciști, biologi, biochimiști și fizicieni.

​„Aprobarea acestui Memorandum reprezintă un pas important pentru echilibrarea resursei umane din sistemul de sănătate și pentru asigurarea continuității actului medical în unitățile sanitare. Este o măsură necesară, însă demersurile pentru susținerea personalului medical și pentru eficientizarea sistemului sanitar trebuie continuate de o manieră predictibilă și fermă”, a declarat ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila.

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Memorandumul discutat în ședința de guvern de marți seară viza aprobarea organizării concursurilor în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul unităților subordonate Ministerului Sănătății și unităților sanitare din cadrul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Justiției, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații, Academiei Române, autorităților administrației publice locale și unităților de învățământ superior de drept public acreditate care au în structură facultăți de medicină și stomatologie.

Pe agenda şedinţei figurează şi o notă referitoare la rediscutarea Hotărârii de Guvern privind aprobarea Strategiei naţionale pentru conservarea biodiversităţii 2026-2030, adoptată în şedinţa de guvern din 23 iulie. Pe acest subiect, premierul interimar Ilie Bolojan tocmai anunţat că s-a decis retragerea actului normativ, având în vedere plângerea prealabilă depusă de PSD, iar prevederile respectivului HG fac acum obiectul unui proiect de lege care a fost depus azi la Senat.