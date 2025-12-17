Ilie Bolojan: „În România lucrează prea puţin oameni. Nu poţi să ai mai multe taxe încasate la bugetul de stat, decât de la cei care lucrează în economie”

Premierul Ilie Bolojan spune că România este pe penultimul loc la capitolul populație activă care este implicată în economie, adică lucrează. El spune că statul trebuie să colecteze mai bine taxele și impozitele, nu să le crească.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, în emisiunea Apropo TV difuzată duminică pe Pro TV, că nu putem să ne gândim la o relansare economică dacă economia nu este pusă pe baze sănătoase.

„Acesta este adevărul”

Bolojan a spus că România este pe penultimul loc în Europa, având în spate doar Italia, ca pondere din populaţia activă implicată în economie.

„Deci, în România lucrează prea puţin oameni. Acesta este adevărul. Nu poţi să ai mai multe taxe încasate la bugetul de stat, decât de la cei care lucrează în economie. Ai puţini oameni care lucrează în economie, ai puţine taxe şi impozite. Oricum ar fi.

Bun, poţi să le măreşti, dar cât le măreşti? Până la un anumit grad de suportabilitate. Şi atunci, soluţia nu este să măreşti taxele, ci soluţia este să ţi le încasezi pe cele care le-ai stabilit deja, asta e o altă problemă, dar ţine de capitolul bugetar şi măsura de bază este să faci în aşa fel încât să ai mai mulţi oameni în economie”, a spus Ilie Bolojan, citat de News.ro.

„Avem un deficit de forţă de muncă în aproape toate domeniile”

Premierul a subliniat că este o problemă care ţine de capacitatea companiilor de a-şi recruta forţă de muncă, de competitivitate şi de echitate socială.

„Noi avem un deficit de forţă de muncă în aproape toate domeniile în societate şi atunci înseamnă că trebuie să descurajăm nemunca şi trebuie să premiem munca. Asta înseamnă să venim cu o legislaţie de genul acesta, fără echivoc, pentru că, într-o ţară în care practic, în orice mare oraş din România, nu ai cu cine lucra, este un deficit de forţă, de muncă, la 30-40 de kilometri de unde poţi să faci naveta în condiţii decente, nu e normal să ai ajutoare de şomaj care se întind pe şase luni sau pe un an de zile”, a declarat premierul Ilie Bolojan, în emisiunea Apropo TV.

„Să ducem toate pensionările cât mai aproape de vârsta standard de 65 de ani”

Şeful Executivului a precizat că în foarte multe zone avem „posibilităţi de pensionare anticipate”.

„În condiţiile în care te poţi pensiona la 48-50 de ani, atunci când eşti la maturitate profesională, oamenii, când ar putea întoarce comunităţii acumularea pe care au făcut-o în 20-25 de ani, ei pleacă la vârful maturităţii profesionale în pensie. Trebuie să eliminăm posibilităţile de pensionare anticipată şi să ducem toate pensionările cât mai aproape de vârsta standard de 65 de ani, în aşa fel încât să avem mai mulţi oameni şi mai mulţi oameni de calitate în economia reală”, a subliniat premierul.

„Că ne place, că nu ne place, trebuie să ne reducem angajaţii din sectorul public în foarte multe zone, pentru că în multe zone personalul este supradimensionat”, a mai spus premierul.

„M-au întrebat unii colegi şi ce o să facă? O să se angajeze în sectorul privat? Păi şi dacă nu sunt competitivi? Păi îi plătim degeaba în sectorul public? Sunt pachete de măsuri care ţin de a reduce personalul în sectorul public, de a fi eficienţi, de a digitaliza pe de-o parte, de a veni cu măsuri care să încurajeze munca şi să sancţioneze nemunca”, a afirmat premierul.

6 miliarde de lei lei într-un singur an pentru concedii medicale

Premierul Ilie Bolojan a vorbit si despre concediile medicale și costurile pe care le achită statul în cazul acestora.

„Doar anul trecut am plătit şase miliarde de lei pentru concedii medicale în România şi bineînţeles pot fi întrebat, dar vreţi să nu mai daţi concedii medicale, oamenii se îmbolnăvesc, nu aşa se pune problema, dar dacă atunci când eşti între Crăciun şi Anul Nou şi se vede o explozie de îmbolnăvire, înseamnă că ceva este suspect acolo. Dacă între Paştele Ortodox şi cel greco-catolic dintr-o dată explodează concedii medicale, înseamnă că ceva nu este în regulă. Gândiţi-vă că la un moment dat piloţii TAROM s-au îmbolnăvit într-o dimineaţă, toţi aveau probleme de sănătate în masă”, a completat Bolojan.

Ilie Bolojan deplânge lipsa de stabilitate: „Mi-au spus că sunteţi al 11-lea premier pe care îl cunosc în România”

Premierul a vorbit și despre lipsa de stabilitate în fruntea conducerii țării.

„M-am întâlnit cu premieri din ţările vecine şi mi-au spus că sunteţi al 11-lea premier pe care îl cunosc în România, acelaşi premier dintr-o ţară vecină. Gândiţi-vă că în condiţiile în care ai un an, un an şi jumătate în care ocupi un post de ministru sau de premier sau un post de răspundere, nu ai timpul necesar ca să aplici lucruri serioase, care să aibă efecte pe termen lung”, a explicat Bolojan.

„Ăsta a fost un alt minus al nostru, pentru că nu am avut o constanţă în guvernare. Am improvizat de foarte multe ori şi nu poţi, dacă improvizezi în permanenţă, să ai comportamente pe termen lung, sănătoase, pentru că oamenii se adaptează. Dacă ar fi o stabilitate într-o guvernare, atunci când anunţi nişte măsuri, aparatul public va căuta să le pună în practică, pentru că ştie că acea direcţie va rămâne constantă”, a spus premierul.

El a precizat că „dacă nu este stabilitate într-o guvernare, aparatul public se va uita tot timpul la ceas, mai am şase luni de zile până vor pleca ăştia”.

Potrivit premierului, „acolo unde lucrurile s-au schimbat, oamenii au fost perseverenţi, au dus lucrurile la bun sfârşit, poate cu întârziere, poate cu greutăţi”.