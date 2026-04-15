Ilie Bolojan, întâlnire de aproape două ore cu Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni

Premierul Ilie Bolojan a fost astăzi la Palatul Cotroceni, unde a discutat cu președintele Nicușor Dan. Nici Palatul Victoria, nici Administrația Prezidențială nu a făcut un anunț oficial despre această întâlnire sau despre subiectele abordate de cei doi.

Ilie Bolojan și Nicușor Dan au discutat aproximativ două ore, au spus surse oficiale pentru HotNews.

Întâlnirea celor doi nu a fost anunțată oficial și are loc cu câteva zile înainte de consultarea PSD privind susținerea pentru premierul Bolojan.

Peste cinci zile, pe 20 aprilie, aproximativ 5000 de membri PSD să decidă dacă retrag sprijinul politic lui Ilie Bolojan.

Potrivit informațiilor HotNews, astfel de întâlniri, care nu sunt niciodată anunțate oficial, au loc recurent la Palatul Cotroceni, unde liderii coaliției merg pe rând și discută pe diferite teme.

Este de așteptat ca în zilele următoare să se întâlnească și cu ceilalți lideri.

PSD începe procesul de debarcare a premierului

Aproximativ 5000 de membrii ai PSD vor vota, pe 20 aprilie, dacă îi vor retrage sau nu susținerea politică premierului Bolojan în cadrul consultării pe care Sorin Grindeanu a anunțat-o prima oară acum mai bine de 5 luni, la începutul lui decembrie. Au fost stabilite și detaliile despre cum se va desfășura consultarea.

Liderii PSD se așteaptă ca votul să fie, într-o măsură covârșitoare, pentru retragerea sprijinului lui Bolojan.

Apoi, dacă după retragerea sprijinului politic premierul nu-și va da demisia, unul dintre principalele scenarii luate în calcul de social-democrați este retragerea miniștrilor din Guvern, nu și a secretarilor de stat sau a prefecților.

Nicușor Dan nu vrea să discute public scenariile

La ultima conferință de presă care a avut loc pe 8 aprilie, președintele Nicușor Dan a fost întrebat dacă ar fi dispus să nominalizeze un alt premier din partea PNL după demisia în bloc a miniștrilor PSD.

„Sunt foarte multe scenarii și n-aș vrea… Evident că sunt discuții informale pe toate aceste scenarii posibile, dar nu cred că e util să facem în spațiul public o analiză a tuturor scenariilor”, a fost răspunsul președintelui.

Apoi, când a fost întrebat dacă le-a sugerat liderilor coaliției să continue în forma actuală, a spus din nou, că nu vrea să discute scenarii.

Despre susținerea acordată lui Bolojan, șeful statului a spus că din punct de vedere constituțional, are un rol de mediator.

„Dincolo de asta, susținerea unui premier, conform Constituției, trebuie să vină din Parlament”, a mai spus Nicușor Dan.