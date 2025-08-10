Ilie Bolojan, întrebat ce va face dacă iese PSD de la guvernare / Premierul i-a răspuns și deputatului care amenința cu moțiunea. „Am semnat contracte de investiții mult prea mari”

Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, duminică, la Antena 3, că „nu este ușor să armonizezi lucrurile” într-o coaliție din care fac parte patru partide plus grupul minorităților naționale, dar a avertizat că „stabilitatea politică” este „un indicator important după care este judecată o țară”.

PSD a anunțat că luni va avea o ședință în contextul nemulțumirilor care există în partid în privința modului în care s-a raportat USR la ceremoniile oficiale organizate pentru Ion Iliescu.

Întrebat ce va face dacă social-democrații decid mâine să nu mai rămână la guvernare, premierul liberal a spus: „Sper să nu avem o astfel de situație și eu cred că toți cei care suntem în guvernare suntem conștienți de situația în care se găsește țara noastră, iar un indicator important după care este judecată o țară este și cel legat de stabilitatea politică”.

„Pentru că stabilitatea politică înseamnă predictibilitate atunci când iei măsuri, înseamnă capacitatea de a le lua efectiv și înseamnă politici pe termen lung, înseamnă normalitate și posibilități de dezvoltare”, a continuat Ilie Bolojan.

„Responsabilitatea de a duce țara înainte”

Reiterând că „partea de stabilitate este foarte importantă”, liderul PNL a spus că partidele care au format coaliția au făcut acest pas „dorind să corecteze” situația în care se află România.

„Întotdeauna într-o coaliție de patru partide, plus grupul minorităților, nu este ușor să armonizezi lucrurile, pentru că sunt istorii ale partidelor diferite, poziționări care au fost diferite în acești ani, dar, în afară de aceste lucruri, problemele țării noastre sunt atât de serioase încât, dacă într-adevăr ceea ce ne-a împins în politică e să facem lucruri bune pentru țara noastră, acum avem ocazia să dovedim acest lucru”, a adăugat premierul.

El a atras atenția că „aici nu mai e vorba de poziționări într-o problemă sau alta”, ci „este pur și simplu de responsabilitatea de a duce țara înainte”.

Ilie Bolojan susține că „toate proiectele care au fost propuse, atât cele din pachetul I, cât și cele din pachetul 2, au fost discutate” în coaliție.

„Ele sunt parte a programului de guvernare, așa cum este ca document, deci nu există din punctul acesta de vedere niciun fel de discuție legată de faptul că aceste măsuri nu au fost discutate. Periodic le discutăm, dar asta nu înseamnă că abordările partidelor într-o speță sau alta sunt identice. Și, da, de fiecare dată atunci când partidele din coaliție au propuneri care țin de un aspect sau altul, întotdeauna caut să văd cum poate fi acest punct de vedere integrat în proiectul general, în așa fel încât să preluăm de la fiecare partid ideile bune, să le punem în practică”, a mai declarat Ilie Bolojan.

„Orice guvern rămâne în funcție atât timp cât are susținere în Parlament”

Premierul a fost întrebat dacă își asumă și riscul unei moțiuni de cenzură care să fie susținută și de parlamentari ai puterii, având în vedere că deputatul PSD Marius Budăi a amenințat cu un astfel de pas în cazul în care vor fi sistate lucrările la autostrăzile A7 și A8.

„Orice guvern rămâne în funcție atât timp cât are susținere în Parlament, iar în condițiile în care o moțiune de cenzură trece guvernul respectiv, sigur, își închide mandatul, deci nu asta este o problemă. Problema pe care o avem este că, așa cum v-am spus, am semnat contracte de investiții mult prea mari față de cele pe care și le poate permite România”, a răspuns Ilie Bolojan.

El a oferit două exemple în acest sens.

„Gândiți-vă că pe componenta de autostrăzi sau de drumuri naționale se lucrează pe contracte care sunt de zeci de miliarde de euro, ceea ce înseamnă în anii următori necesar de finanțare care trebuie asigurat. Pe componenta de spitale, din nou, am semnat contracte care nu pot fi finalizate până în luna august anul viitor, când se închide o linie de finanțare din fonduri europene, din PNRR”, a conchis Ilie Bolojan.