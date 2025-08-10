Prima voce din PSD care spune în ce condiție va vota o moțiune de cenzură împotriva propriului guvern. Atac la USR și Bolojan

Sistarea lucrările de construcție a autostrăzilor din Moldova este un motiv pentru a dat jos Guvernul Bolojan, consideră un fost ministru social-democrat.

Deputatul Marius Budăi afirmă că parlamentarii din județele Moldovei ar trebui să voteze o viitoare moțiune de cenzură, în cazul în care lucrările de construcție a autostrăzilor A7 și A8 vor fi sistate.

„Observ că, în loc să ne unim cu toții, mă refer aici la parlamentarii din Moldova, în jurul a două proiecte atât de importante pentru zona noastră și anume autostrăzile A7 și A8, un domn parlamentar de la USR preferă atacul politic. Eu cred că ar trebui să pună umărul la sprijinirea acestor proiecte vitale pentru dezvoltarea regiunii, nu să-i atace pe cei care le susțin”, a scris Budăi pe pagina sa de Facebook, după ce cu o zi în urmă a avut loc un nou schimb de replici între PSD și USR.

Fostul ministru al Muncii a făcut un apel către toți parlamentarii care reprezintă zona Moldovei să sprijine continuarea lucrărilor pentru autostrăzile A7 și A8 și prioritizarea acestora.

Marius Budai, Foto: Guvern, Facebook

„Să comunicăm cu toții public susținerea noastră pentru aceste proiecte atât de importante pentru zona noastră, ⁠să solicităm public clarificarea continuării lucrărilor la A7 și A8. Și, dacă nu suntem mulțumiți de răspunsul primit, să votăm următoarea moțiune de cenzură care va fi depusă la adresa guvernului!”, a indicat Budăi.

Deputatul PSD a subliniat că Moldova nu poate fi tratată „la și altele”, apostrofându-l pe prim-ministrului României.

„Domnule Bolojan, România trebuie să fie dezvoltată echilibrat în toate zonele, nu doar în vest la dumneavoastră acasă”, a încheiat Budăi.

Un nou clinci între PSD și USR

Deputatul Bogdan Cojocaru, liderul PSD Iași, a criticat măsurile din al doilea pachet anunțat de premier, acuzând Guvernul Bolojan „de haos administrativ și lipsă de viziune pentru dezvoltarea echilibrată a țării”, scrie organizația județeană într-o postare de sâmbătă.

„Guvernul Bolojan frânează Moldova. Nu putem accepta nicio formă de discriminare regională”, a declarat Bogdan Cojocaru, citat în postarea de pe pagina de Facebook a PSD Iași.

„A8 și A7 nu sunt mofturi, sunt coloana vertebrală a conectării Moldovei cu restul țării. Fără ele, regiunea Nord-Est rămâne captivă subdezvoltării. Este inadmisibil ca Iașul și Moldova să fie din nou lăsate la coada listei. Nu vom sta deoparte în fața unei astfel de discriminări regionale”, a mai declarat deputatul PSD.

În replică, senatorul USR Marius Bodea l-a acuzat pe social-democrat că „a tăcut mâlc când guvernul PSD pierdea banii din PNRR” și a sugerat că atitudinea liderului PSD Iași este „definiția neobrăzării”.

„Definiția neobrăzării: 1. Guvernul Ciolacu a pierdut banii europeni pentru A7 și A8. 2. Azi, PSD acuză Guvernul Bolojan că nu dă bani pentru cele două autostrăzi. Unii pesediști sunt precum un piroman care îți dă foc la casă, apoi te ceartă că de ce chemi Pompierii și Poliția, stai liniștit, că nu vei arde. După ce casa s-a făcut scrum, îi acuză pe pompieri că nu au fost în stare să te salveze”, a scris senatorul USR, sâmbătă, într-o postare pe Facebook.

Noul schimb de replici dintre PSD și USR vine după divergențele celor două partide – partenere în coaliția de guvernământ – pe tema ceremoniilor organizate pentru Ion Iliescu.



Luni, social-democrații se reunesc într-o ședință pentru a discuta despre modul în care s-au poziționat cei de la USR după moartea fostului președinte.